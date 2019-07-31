【李鵬逝世】胡錦濤為何缺席李鵬告別式？

7月29日，國務院前總理李鵬遺體在北京八寶山火化並舉行告別儀式。習近平等七名中央政治局常委和國家副主席王岐山到場致哀，前中共總書記江澤民也前往送別，另一名前總書記胡錦濤缺席，引起外界一些猜測。

7月29日，國務院前總理李鵬遺體在八寶山火化並舉行告別儀式。前中共總書記江澤民到場送別。（央視截圖）

官媒新華社報道，胡錦濤「在外地送花圈，對李鵬同志逝世表示哀悼。」另外，在李鵬病重期間和逝世後，習近平等七名常委和王岐山，以及江澤民、胡錦濤等人，前往醫院看望或通過各種形式，對李鵬逝世表示沉痛哀悼並向其親屬表示深切慰問。

胡錦濤在外地送花圈，對李鵬逝世表示哀悼。（央視截圖）

在這之前，江澤民也曾在外地以送花圈的方式，對一些中共領導人逝世表示哀悼。

2015年6月至8月，全國人大原委員長喬石、萬里，中紀委原書記尉健行三人逝世時，江澤民都在外地送花圈表示哀悼，但胡錦濤都到八寶山送別。

江澤民與胡錦濤最近一次同時出席中共領導人告別式，是在2015年9月。當時中共最後一名開國中將、中央軍委原副主席張震上將逝世，江澤民、胡錦濤雙雙前往八寶山送別。

2018年，全國政協原副主席趙南起，全國人大原副委員長、紅色資本家王光英逝世時，胡錦濤都前往八寶山送別。

分析人士認為，作為中共退休領導人，江澤民、胡錦濤是否前往八寶山送別其他領導人，應該是由他們自己酌情決定。如偶遇身體不適或其他原因，不便前往八寶山送別，而是通過其他方式表示哀悼，也十分正常。