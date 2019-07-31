【逃犯條例】內地官媒科普「速龍小隊」：香港警察恪盡職守的縮影

香港反修訂《逃犯條例》的示威衝擊浪潮持續，並觸發連場的激烈警民衝突。國務院新聞辦公室日前舉行新聞發布會，強調中央政府支持警方嚴正執法。 因應港澳辦發言人「致敬」香港警察的表態，內地官媒《環球時報》今日（31日）發文大力讚賞「警方清場時表現出非常專業」，稱其是「維護香港法治的最主要力量」。 此外，「速龍小隊」成員因在多次清場行動中未展示委任證及警員編號，受到廣泛質疑。《環球時報》文章則詳細科普了「速龍小隊」的來歷，並指這支隊伍是「香港恪盡職守的警察隊伍的一個縮影」。

《環球時報》發文介紹香港速龍小隊的「來頭」。（網站截圖）

《環球時報》在題為《屢屢銬上香港極端示威者的「速龍小隊」，甚麼來頭？》寫道，「（環球時報）記者上星期日在德輔道西現場看到，接近警方清場後半段時，身穿黑色制服、頭戴頭盔、手持圓形透明盾牌的『速龍小隊』隊員利索地衝到示威者面前，將他們迅速制服並控制在路邊或轉角處。隊員們會銬上非法示威者的雙手，並卸下他們的面罩和頭盔。他們的行動相當利落高效，如果搜出暴徒有攻擊性武器，就會將他們一一逮捕。」

在7.27元朗衝突中，速龍小隊持警棍進入酉鐵元朗站驅散示威者，有成員揮舞的警棍有一個環狀物，被市民質疑警棍被個別警員「加裝」，但警方其後稱只是膠索帶。（曾梓洋攝）

文章其後介紹了速龍小隊成立時間、編制組成等背景資料，指其主要責任是在大型事件中防暴、維持內部保安，「如果情況長久拖延以至失控，速龍小隊將以迅速手法移除障礙及執行鎖定和拘捕行動；不過如果情勢更失控，就會交由具備特種部隊作戰水平的『飛虎隊』全面接手。」

文章稱，「『速龍小隊』只是香港恪盡職守的警察隊伍的一個縮影，近年來，香港警隊成功應對『佔中』『旺角暴亂』，打擊各種罪行，贏得廣泛尊重和讚譽。」

《環球時報》詳細介紹了香港警察的人數和不同部門職能，稱根據聯合國毒品和犯罪辦公室統計顯示，香港平均每100萬人就有4500名警察，警民比例居全球第五。

文章稱，「通過影視作品，我們可以瞭解到不少警察隊伍，像『藍帽子』指的是警察機動部隊，他們主要應付突發事件；『飛虎隊』是藍帽子屬下的特別任務連，主要處理嚴重罪案、拯救人質和反恐等；『O記』是有組織罪案及三合會調查科，主要進行調查及打黑；『紅粉部隊』是香港女警內部保安連，有100多名女警，對付一些特殊案件。」

元朗集會期間，警方手持盾牌在場戒備。（香港01記者攝）

文章又列明香港警務處招聘警員的要求，指出要成為香港督察或警員，「除了具備一定的學歷外，還要求『性格成熟』『體格良好』『有自信心』以及『良好的溝通能力』」。

《環球時報》文章最後再度提及香港反修訂《逃犯條例》的示威活動， 稱其記者近日在香港採訪的整體感覺是：警方清場時表現出非常剋制和專業。「在向非法示威者提出數次警告後，才正式開始推進清場，並且在執法過程中，（環球時報）記者沒有看到警方濫用權力，也沒有（看到）用警棍毆打非法示威者的做法。」

（環球時報）