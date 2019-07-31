國家開發銀行原董事長胡懷邦被查　曾涉王三運受賄案

中央紀委國家監委網站公佈，國家開發銀行（國開行）原黨委書記、董事長胡懷邦涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。 有分析認為，胡懷邦落馬或與神祕富豪葉簡明賄賂王三運一案有關。

河南鄭州市中級人民法院一審公開開庭審理甘肅原省委書記王三運受賄一案，胡懷邦的名字出現在央視的庭審畫面中。（央視）

胡懷邦的落馬此前早有跡象。2018年9月27日，他被中組部宣佈免去國開行黨委書記、董事長職務。10月11日，河南鄭州市中級人民法院一審公開開庭審理甘肅原省委書記王三運受賄一案，胡懷邦的名字出現在央視的庭審畫面中。

庭審畫面顯示，在其中一項指控中，王三運收受大陸神祕富豪葉簡明賄賂，通過時任交通銀行董事長胡懷邦，為上海華信公司入股海南銀行提供幫助；另一項則是王三運通過國家開發銀行董事長胡懷邦，為海南華信公司獲得國開行48億美元授信額度提供幫助。

鍾小龍日前割腕自盡。（網上圖片）

國開行山東分行行長日前自殺

公開資料顯示，胡懷邦是河南鹿邑人，曾在教育系統任職多年。2000年6月，胡懷邦轉任中國人民銀行成都分行副行長，之後歷任中國人民銀行西安分行行長、銀監會紀委書記等職。2008年9月，他調任總部位於上海的交通銀行黨委書記、董事長。2013年4月，胡懷邦接替陳元，成為國開行自1994年成立以來的第二任董事長，直至2018年9月被免職。

值得一提的是，7月17日，國家開發銀行山東分行行長鍾小龍在北京宣武門的家中割腕自盡，有傳與他曾任職的國開行吉林分行巨額利益輸送有關。有消息人士稱，吉林分行違規的問題早已傳開，但在胡懷邦任職期間，國開行總行對吉林分行一句批評都沒有。直到胡懷邦去職，總行才開始篩查吉林分行的問題。