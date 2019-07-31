【觀察】華為上半年業績3個細節不同尋常　美解禁華為進展披露

華為昨日（30日）公布2019年上半年業績，同時華為高管公開回應熱點話題，其中一些細節受媒體關注。

華為董事長梁華出席公司2019年上半年業績發布會。（華為中國網站）

據《21世紀經濟報道》稱，細看華為半年報有三點值得注意。首先，不難看出，2019年上半年華為並沒有因為美國的打擊而停止高速增長。

華為董事長梁華在發布會上說，在5月16日之前，整個公司的業務發展非常快。之後因為市場的慣性，在將近大概45天左右，一個半月由於市場慣性基本上還在增長。除少數的一些產品，比如說在智能計算、服務器這一塊和海外消費者業務受了一些影響以外，應該說在上半年整體的影響不大。

對於美國打壓，華為5G產品線首席市場官（CMO）朱慧敏於6月26日表示，美國打壓對華為5G的影響非常小，華為從10年以前就開始做供應的連續性管理，因此華為任何一個部件都不會依賴單一國家或單一供應商。

華為創始人任正非則於6月18日接受法國媒體採訪時表示，「5G應用以後你就知道，將來美國可能是落後國家。」

不過，任正非也曾公開承認華為海外市場出貨量受美禁令影響下降。他還於近期接受採訪時稱，上半年財務報表不代表全年財務報表，因為上半年有四個月左右是高速增長的。「真正對我們產生影響的應該是下半年。明年一季度會公布我們2019全年的財務報表，我相信也很好。」

任正非稱對華為業績持續增長有信心。（路透社）

其次是消費者業務在華為的佔比再次提升，首次超過50%。2019年上半年，華為消費者業務占總營收55%，企業業務占比7.9%，運營商業務占比36.5%。

業內人士指出，由於消費者業務占比提升至55%，也影響了上半年的淨利潤率，出現了下滑。

再者，華為運營商業務也是最受美國忌憚的業務。梁華曾多次強調，無線網絡、光傳輸、數據通信、IT等核心業務基本不受影響。目前，華為已獲得了50個5G商用合同，累計發貨超過15萬個基站。

此外，任正非近日透露，美國眾議院已經通過決議，5年內不會將華為撤下「實體清單」。華為首席供應官姚福海在業績發布會上則表示，部分美國供應商的供貨在斷斷續續恢復中，特別是G20峰會美國總統特朗普（Donald Trump）表示加快相關方面的審批，華為期盼他們承諾的實現。

當時梁華也補充說，「有一些不是很重要的產品供應鏈得到了恢復，很多關鍵的產品的供應鏈還未恢復，至於甚麼時候恢復，得問美國商務部。」

而在7月22日，特朗普高調與七家美國高科技企業總裁們討論解禁華為一事後，白宮聲明稱，特朗普同意給華為及時頒發採購許可證。只不過，尚未兌現。