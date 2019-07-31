【觀察】趙樂際被忽略的調研　寧夏官場震盪「洗牌」

中國面積最小的省級少數民族自治區寧夏，正在經歷一場由反腐和掃黑而導致的官場震盪與洗牌。

7月22日至24日，中紀委書記趙樂際前往寧夏調研，同時與其他中共中央政治局常委集體前往地方推進「不忘實心、牢記使命」的黨建教育行動。在中共的政治活動裏，政治局常委的去向選擇皆大有文章。由於趙樂際的中紀委書記身份，此去寧夏很容易推測是與反腐執紀有關。

中紀委書記趙樂際反腐重點下沉到了省級以下。（新華社）

「巧合」之處在於，根據寧夏官方公示信息，當地在過去兩個月已有17位中高級別官員落馬，其中相當一部分與政法公安系統有很大關聯。中共反腐重點下沉至省級以下與席捲整個中國的「掃黑除惡」行動形成合力，正在寧夏等地方官場掀起整頓吏治的風暴。

寧夏政法公安系統官員集中落馬

5月30日，原神華寧煤集團汝箕溝無煙煤分公司經理江文平與副經理白福堂被審查調查6月4日，該公司副總工程師張慶春與原黨委書記樑吉也被宣佈調查。這些消息來源都是寧夏石嘴山市紀委監委。寧夏官員集中大批次落馬的序幕由此拉開。

此後以至7月18日，寧夏政協常委吳佔東、王政、高振宇，寧夏公安廳國內安全保衞總隊長王小平、寧夏國安委辦公室副主任於霆等，共17人被披露接受紀委審查和監察調查。

在2019年後5月30日之前，寧夏紀委監委官網僅披露了中國銀行石嘴山市分行原行長張玉林、固原原市委常委兼西吉縣委書記馬志宏、寧夏農墾集團有限公司副總經理王宏3人受查。

而5月30日之後則有兩個引人注目的變化，一個是落馬官員大幅增加，另一個是落馬者大多為政法公安系統官員，或是曾在該系統任職。

如寧夏公安廳指揮部主任吳海波、銀川市檢察院副檢察長劉定遠、中衞市中級法院副院長郝正智、吳忠市司法局黨委委員張吉、上文提到的寧夏國安辦副主任於霆，5人所在單位正是政法系統旗下5個主要組成部分。

另外，在寧夏政協常委任上落馬的高振宇是一個比較典型的案例。高振宇出生於1958年黑龍江哈爾濱，屬於回族，1976年以「知青」的身份前往寧夏。其仕途也都在寧夏，文革結束後入伍當兵，後來轉業到司法系統工作，曾到中央民族學院法律系學習後，返回寧夏繼續在多個部門輾轉升遷。他曾經擔任寧夏反貪局局長、中衞市政法委書記、公安廳副廳長等職。

值得一提的是，自2017年1月至2018年1月，高振宇以寧夏公安廳副廳長的身份兼任政協民族和宗教委員會主任。由公安系統官員兼管並無權責交叉的民族、宗教方面事務，或許也反映了當地官場的一種亂象。

寧夏「掃黑除惡」延燒政法

對寧夏當地官場，特別是政法公安系統的亂象，中國高層應該早有注意和安排。在2019年初，寧夏官場曾有一波人事調動。如一直在公安部工作的刑偵局局長楊東「空降」寧夏擔任公安廳廳長，履歷尚未完全公示的吳琦東擔任銀川市公安局局長，寧夏司法廳常委書記、公安廳正廳級黨委副書記、吳忠市公安局局長也集中換人。

現任寧夏政法委書記的張韻聲，早年曾在黑龍江工作，仕途主要在海南，2018年5月由海南省委常委兼統戰部長轉任寧夏黨委常委兼政法委書記。

中共十八大後開始的席捲全國的反腐行動，目前已經下沉到省級以下。而寧夏官場正在經歷的這場震盪，或許更多是因為中國同時在進行的「掃黑除惡」行動。

2018年1月，中共中央與國務院發出《關於開展掃黑除惡專項鬥爭的通知》，決定在全國開展一次為期3年的掃黑除惡專項鬥爭，要求打掉一批涉黑涉惡組織，懲處一批黑惡勢力「保護傘」。

一般認為，擔負維護社會治安的公安機關與遊離在法律邊緣的「黑社會」「惡勢力」等組織或現象，是一種勢同水火的天然矛盾。然而在現實中兩者關係要更加複雜，比如，有黑惡勢力才有公安機關的用武之地，黑惡勢力的猖獗程度與公安機關的打擊力度成反比，在很多地區的公安機關，更準確地説是公安機關裏的某些人淪為了黑惡勢力的「保護傘」，形成橫跨黑白兩道的利益共同體。

2019年6月12日，中央掃黑除惡第20督導組進駐寧夏，與寧夏在兩個月內17位官員落馬應該不會全無關聯。

正如7月28日該督導組組長韓勇通報所稱，「中央掃黑除惡第20督導組進駐寧夏期間……專項鬥爭取得了實實在在的階段性成效」，「特別是堅持以破案攻堅開路，結合自治區實際，對黑惡勢力掀起凌厲攻勢，嚴懲了一批涉黑涉惡犯罪，尤其是『打傘破網』『打財斷血』力度空前，打掉了馬榮富、徐風祥、馬吉等一批涉黑涉惡案件」。

寧夏政法公安系統發生大幅震盪，確實印證了韓勇的説法。而寧夏正在經歷的場景，也正在中國其他地區有不同程度的上演。