【觀察】大陸暫停所有赴台自由行　蔡英文要不要撿起這把「槍」

中國大陸突然宣佈自星期四（8月1日）開始，暫停47個試點城市的大陸民居赴台灣個人遊，換言之所有大陸民眾都將難以再到台灣自由行。 大陸官媒《央視》隨後發表短評，暗示與2020年台灣大選有關，「2020逼近，台灣島內漸漸躁動起來，如此情況下，大陸居民赴台自由行風險加大」。 分析指出，一直以統獨與兩岸關係作為選戰主軸蔡英文，繼撿起香港反對修訂《逃犯條例》示威的「槍」後，如今又有多一把「槍」：過去一直宣傳大陸惠台政策有政治圖謀，現在正好可以更大聲地指責根本不是真心誠意，從而激起台灣社會對中國大陸的反感。

2020年台灣總統大選逼近，尋求連任的蔡英文顯然已經設定好選戰主軸，集中在統獨與兩岸關系，樹立兩岸緊張氛圍，以此正面打擊主張「九二共識」的國民黨候選人韓國瑜。因此，自6月香港反修例示威爆發後，蔡英文撿起香港這把「槍」，向大陸的「一國兩制」開炮，也把槍口對準國民黨。

明年台灣總統大選蔡英文將會尋求連任。（聯合新聞網）

例如到彰化參訪時，蔡英文特別強調「當香港人在爭取民主自由，支援香港人的只有蔡英文，從來沒有聽到國民黨跟候選人有任何支援的聲音」，發言很明顯「香港牌」推向另一個極致，讓台灣社會，尤其是青年羣體正在發酵的「亡國感」繼續擴大，從而試圖掌握大選的話語權與主導權，把民意導向這是一場「民主自由」保衞戰。

明年台灣總統大選前大陸拋出來的一把「槍」

此時此刻，大陸突然宣佈大幅度暫停陸客赴台自由行，外界肯定瞪大眼睛，緊盯蔡英文是否會順勢再撿起這把大陸拋出來的「槍」。對蔡英文來説，過去一直宣傳大陸惠台有政治圖謀，現在正好可以更大聲地指責根本不是真心誠意，從而激起台灣社會對大陸的反感。

如果蔡英文真的撿起這把「槍」，情勢或許又回到2004年民進黨陳水扁競選連任之時，台灣中南部所操作的耳語「肚子扁扁也要投阿扁」。其所訴諸的，莫過於不要接受大陸的經濟統戰，也要保護好「台灣人總統」。只是當年的「台灣人」，如今換成了「民主自由」。

然而，必須進一步追問的是，大陸這把限縮陸客赴台自由行的「槍」，究竟是無意掉下來的，還是大陸刻意設下的風向標？其實去年台灣九合一大選結果就是一個觀測的指標。過去被認為「綠油油一片」的中南部，竟然在地方縣市首長層級的選舉率先出現了「庶民造反」，韓國瑜一句「人進得來，貨出得去，高雄發大財」成功打動民心，不再相信政治人物的意識形態緊箍咒或是「政治恐嚇」，選擇一條以經濟民生、發展出路為主要考量的途徑。

大陸遊客在台灣旅遊。（資料圖片）

大陸或想測試台灣社會和民眾要選經濟還是選政治

事實上，大陸自去年3月就傳出停止換發帶團赴台的領隊證，約莫僅剩一成的大陸領隊證仍然有效，雖然沒有全面停止團客赴台，但此舉顯然已是在測試台灣社會的反應與忍受度。現在大陸再度出手，加碼把陸客赴台自由行這條渠道也踩煞車，既測試台灣社會願不願意重走「肚子扁扁也要投阿扁」的老路，同時也讓台灣社會重新思考蔡英文所宣稱的「拼觀光有感」政績。

目前可以看到的是，大陸並不在意明年台灣總統寶座上坐的人是蔡英文還是韓國瑜，所以逕自丟出暫停陸客赴台自由行這顆「震撼彈」，藍綠候選人都有得分的機會、當然也存在著高度失分的風險。大陸此舉，其實就是要繞過台灣主流政黨，直接對台灣社會和民眾進行民意測試：選經濟？還是要選政治？明年的投票結果，或許就是台灣人民對大陸的直接作答，這把「槍」無疑是燙手山芋，現在就看蔡英文要不要撿起來。

（撰文：張鈞凱）