【中美貿易談判】放生華為成焦點　美國「欲擒故縱」設陷阱？

昨日（30日）下午3點，華為在深圳舉行公司2019年上半年業績發布會，華為多位高層講解在美國5月封殺令之下，這家中國龍頭企業何去何從。 一如所料，會上論調離不開華為創辦人任正非的講法，主旨是華為營運的確受到考驗，但華為早已預備，有能力捱過封殺令一關，更上一層樓。 目前為止，「三分壞，七分好」的論調在海內外都有説服力，這要部份歸功於以任正非為首的公關活動，可是華為前路難行與否，始終取決於中美兩國角力結果。

利用華為加碼下注

就在華為發布會同一天，中美兩國於上海舉行新一輪談判。據外媒透露，雙方計劃作出兩大讓步，中方會大量採購美國農產品，美方則會放寬華為禁令。

華為首次發佈半年報，任正非曾表示華為的營收會面臨挑戰。（Reuters）

必須指出的是，美國本來是遮遮掩掩，並未將華為風波納入貿易談判議程，但到了5月封殺令一出，特朗普便原形畢露，坦言華為禁令也可一併處理，變相多打一張牌來施壓。

回顧一年多反反覆覆，中方增購美國農產品，原本僅僅是「示好」舉動，所涉議程是貿易關税戰。然而美國利用華為禁令，加碼下注，中方的「農產品牌」結果轉而用來抵銷「華為牌」，距離關税戰停火愈來愈遠。

只適用於「普遍可得」的產品

特朗普以善變難測著稱，外界只能粗略模擬幾種情況，猜測美國接下來會如何打「華為牌」。

對中國而言，最理想當然是特朗普履行6月底所言，適當地解禁華為。確實美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）於7月30日表示，白宮可能最快在下星期作出決定，頒發相關採購許可證。

不過綜觀特朗普所言所行，誰會期望美國能完全放行呢？

另一邊廂，美國共和民主兩黨威脅，假如特朗普頒令「大赦」，國會可能會通過法案，禁止行政機關放生華為。

對此白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）已於7月1日表明，白宮只會以不威脅「國家安全」為前提，作有限度放生，並且只適用於「普遍可得」的產品。

從上半年的情況看，華為的營收並未受美國過大的打擊。（VCG）

引導對手奉上愈來愈多的「讓步」

毋庸諱言，官媒也承認美國佔有經貿優勢，手上牌較多，中國短期內難免處於下風。作為較強勢一方，美國抓住了對手痛處，放生故然不在考慮之列，但即時痛下殺手似乎都不是上策。

華府之所以封殺華為，主因就是華為是少數能「走出去」的中國龍頭企業，由手機到電訊設備業務，均躋身世界前列，在5G領域更是獨佔鰲頭。

一旦華為完全脱離美企供應，建立安全以至自主的供應鏈，美國還可以打「華為牌」，藉此與中國討價還價嗎？

對美國而言，「最好」的辦法大概是退一步，進兩步，欲擒故縱，期望以自相矛盾的混亂訊息，擾亂對手部署。

華府有可能先是強勢祭出封殺令，設置「放寬不放寬」的議程，時而「寬容」時而「強硬」，牽著中國和華為的鼻子走，引導對手忙於奉上愈來愈多的「讓步」，換取華府隨心所欲的「放寬」，白費心神和談判籌碼。

北京當然不是傻瓜，官媒央視專欄「國際鋭評」即直指雙方交手以來，美方出爾反爾，不講誠信，「一方壓着一方談」，「搞極限施壓」。假如真的看穿了華府套路，中國只能以「平常心」看待貿易談判，將寶貴資源和精力放在自身發展之上，著眼於長途耐力賽中趕超美國。