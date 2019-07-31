中央政治局集體學習聚焦軍改最後「戰役」　推進強軍戰略改革

中共中央政治局7月30日下午就推進軍事政策制度改革舉行第十六次集體學習。中共總書記習近平在主持學習時強調，軍事政策制度改革是解放軍的一項制度性重構，關係到全面建成世界一流軍隊，要求全軍要統一思想和行動，實施改革強軍戰略。

解放軍改革正邁進最後一步。（視覺中國）

習近平在講話中強調，自中共十八大以來，黨中央着眼於實現中國夢、強軍夢，把深化國防和軍隊改革納入全面深化改革之中，率先展開軍隊領導指揮體制改革、軍隊規模結構和力量編成改革，有效解決制約國防和軍隊建設的體制性障礙、結構性矛盾，實現解放軍組織架構歷史性變革、力量體系革命性重塑。軍事政策制度改革則是重在解決與新時代、新使命、新體制不相適應的政策性問題，「這一步必須走好走實、善作善成。」

習近平又指，要把握軍事政策制度改革特殊複雜性，把系統集成作為一個基本理念和原則牢固確立起來，改革力度大、創新性強，要解放思想，堅決破除一切不合時宜的思想和行為障礙，且是軍地雙方共同的任務，要增強全局觀念，加強組織領導，壓緊壓實責任。

解放軍的「三大戰役」

軍事政策制度改革是被習近平視為重構解放軍的「三大戰役」之一，早於2015年進行深化國防和軍隊改革時就提出。其他兩大「戰役」是分別是領導指揮體制改革及規模結構和力量編成改革。

截至目前，解放軍已基本完成領導指揮體制改革及規模結構和力量編成改革，主要表現有改組中央軍委、設立五大戰區，成立火箭軍，裁軍30萬人等。

軍事政策制度改革仍在進行中，7月24日公佈的《新時代的中國國防》白皮書亦談到要推進軍事政策制度改革。書中表示，推進軍事政策制度改革，是要在提升戰鬥力基礎上調動軍隊積極性、主動性、創造性，建立健全中國特色社會主義軍事政策制度體系。

（新華社）