【暫停赴台個人遊】環時胡錫進：以國家利益為重　大家不應抱怨

大陸文旅部星期三（31日）發公告，自8月1日起暫停47個試點城市居民赴台灣個人遊的申請，意指停批《往來台灣通行證》上的「個人旅遊簽注」。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進就事件刊文表示，兩岸出現合作上的倒退，責任完全在台當局一方，大陸主動採取撤回或降低某項合作的決定，一定有不得已的重大原因，目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而大家應以國家利益為重，不應有所抱怨。

胡錫進表示，對想以自由行方式去台灣旅遊的人，會因這一決定在一段時間裡感受到不便，但調整旅遊計劃也不是什麼難事。（視覺中國）

胡錫進指出，大陸方面就暫停赴台個人遊的決定，只以「鑑於當前兩岸關係」這幾個字作解釋，他無法亂猜官方到底怎麼打算的，但蔡英文當局一段時間以來猛踩兩岸關係，不斷強化對抗大陸的姿態，積極充當美國打壓中國大陸的籌碼，對兩岸各種交流注定會造成破壞和侵蝕，「兩岸如果出現合作上的倒退不值得大驚小怪，而且責任完全在台當局一方。」

他強調，大陸方面一直積極推動擴大兩岸交流，如果陸方主動採取撤回或降低某項合作的決定，相信一定有「不得已的重大原因」，這樣做的目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而且這樣的決定會經反覆斟酌，預先充分考慮對大陸民眾會否造成負面影響。

為國家利益調整旅遊計劃 大家責無旁貸不應抱怨

胡錫進又道，作為大陸人，他主張在這個時候以國家利益和公眾利益為重，有想以自由行方式去台灣旅遊的人，會因這一決定在一段時間裡感受到不便，但對他們中的絕大部分人來説，這只是很小的遺憾，並不會對他們的生活方式和旅遊愛好造成什麼大的衝擊，調整旅遊計劃對他們不是什麼難事。

他續指，中國在哪個方向上都不是動蕩的主動製造者，但必須展現回應各種戰略挑釁的強大能力。如果為了這一國家利益而需要個人作出諸如調整旅遊計劃的協助，大家責無旁貸，不應有所抱怨。「我相信，絕大多數人都不會因為一段時間內無法自由行去台灣而產生誇大的抱怨。」