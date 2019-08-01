【逃犯條例】新華社：香港當務之急是依法懲治暴力，儘快恢復秩序

香港反對修訂《逃犯條例》引起一連串示威浪潮，警民衝突不斷。內地官媒《新華社》在星期四（1日）發表評論文章，批評激進示威者的暴力行徑不斷升級，對香港的法治、社會秩序、經濟民生及國際形像造成嚴重影響，並引述受訪專家的意見，香港當務之急是依法懲治暴力違法行為，儘快恢復社會秩序，維護好營商環境，維護好特區繁榮穩定局面。

中國現代國際關係研究院港澳所副所長李貞兵表示，「有法必依、違法必究」是法治的核心要義，「暴力就是暴力，違法就是違法，其性質不會因為標榜了甚麼旗號而改變。」李貞兵認為，香港是一個多元化社會，對問題有不同意見甚至重大分歧不奇怪，但惡意製造對立、對抗，激化社會矛盾，製造紛爭，甚至勾結外部勢力，鼓吹暴力、破壞社會安寧，只會嚴重阻礙經濟社會發展、損害廣大市民普遍利益，任何為暴力行為開脱的説法，都是違反法治原則。香港各界應充分行動起來，旗幟鮮明反對和抵制暴力，堅決守護法治，支持警方、有關部門和司法機構依法懲治暴力違法行為，追究暴力犯罪者的刑事責任，儘快恢復社會正常秩序。

文章引述多名專家學者的意見，均認為香港要儘快恢復社會正常秩序。（資料圖片）

北京航空航天大學「一國兩制」法律研究中心執行主任田飛龍則指，激進示威者以為以「民主價值」就可以使一切暴行獲得「許可證」，是極端幼稚、極端可悲的政治病態心理，他們企圖癱瘓香港管治及法治秩序的所作所為，嚴重破壞香港繁榮穩定，觸及「一國兩制」原則底線，動搖香港的核心價值。田飛龍認為，香港社會必須從維護法治和社會價值的角度展開「自救行動」，清醒認識到當前事態的嚴重性，共同反對和抵制暴力，力挺特區政府守住法治底線，支持香港警方嚴正執法，支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪。

南開大學法學院副教授李曉兵亦稱，當前香港最迫切的就是要想方設法恢復秩序，不僅是特區政府管治團隊要做的事，也是香港社會各界人士要做的事。香港社會各界要用一種「匹夫有責」的態度，旗幟鮮明表明自己的立場和看法，對違法行為説不，齊聲反對暴力違法行為，共同維護家園安寧，保障香港長遠利益。

深圳綜合開發研究院常務副院長郭萬達認同樣表示，激進示威者的暴力違法行徑嚴重破壞社會秩序，嚴重影響香港的國際形像、營商環境和城市安全，不斷的暴力示威行為，讓遊客不敢來、投資商不敢來、談生意的不敢來，整個香港的利益正受到衝擊和影響。維護良好的營商環境和國際形像，對自然資源稟賦稀缺的香港來説至關重要。如果營商環境、營商信心持續下降，還會加大香港金融業所面臨的外部風險。香港的當務之急就是回到理性、法治、民生、發展的軌道，儘快恢復社會秩序。

中國國際問題研究院國際戰略研究所副所長蘇曉暉更批評，近期英美等國的政客就香港問題頻頻發表言論，西方所謂的「民權組織」顛倒黑白、攪動輿論，香港反對派甘當外部勢力幹預香港事務的馬前卒，挾洋自重，向中央政府和特區政府施壓，香港民眾對此要擦亮眼睛，「香港是中國的香港，香港事務是中國的內政，容不得任何外部勢力橫加干涉，中國絕不允許有關勢力裡應外合，危害香港發展，踐踏『一國兩制』。」

（新華社）