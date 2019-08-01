【逃犯條例】外交部：駐港部隊表態鼓舞人心，是香港定海神針

反修例風波持續近兩個月，解放軍駐港部隊司令員陳道祥昨日（7月31日）晚上出席建軍92週年活動致辭時表示，強烈譴責近期極端暴力事件，指嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線，絕對不能容忍。 解放軍駐香港部隊同日晚上在官方微博發布最新宣傳片，片段中展示駐港部隊人員使用防暴裝備和武器，部隊使用催淚彈和水炮模擬驅趕示威者等，當中更有解放軍以廣東話警告示威者「後果自負」的畫面。 中國外交部今日（8月1日）表示，中方相信，解放軍駐港部隊將繼續成為香港長期繁榮穩定的「定海神針」。

解放軍駐香港部隊發布最新宣傳片，其中有解放軍全副武裝拿著盾牌列陣逼近示威者的畫面。（影片截圖）

外交部發言人華春瑩表示，解放軍駐港部隊司令員陳道祥在昨日活動的致辭中，有一些非常令人印象深刻且鼓舞人心的表態。中央政府的立場是一貫和清晰的，駐軍將堅決貫徹《基本法》和《駐軍法》。

華春瑩又指，中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衞香港法治的行動，堅決維護國家主權安全和香港繁榮穩定。中方相信，解放軍駐港部隊將繼續成為香港長期繁榮穩定的「定海神針」。

（綜合報道）