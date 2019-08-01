特朗普要求中港澳停止自稱發展中經濟體　華商務部：不符世貿原則

美國總統特朗普（Donald Trump）上星期五（7月26日）要求世界貿易組織（WTO）改革，停止中國大陸、香港、澳門、新加坡、韓國等國家和地區自稱為發展中經濟體。 中國商務部今日（8月1日）表示，美方否認包括中國在內的部分成員的發展中成員地位，這既不符合事實，也不符合世貿的原則和精神。發展中成員特殊與差別待遇相關的權利應該得到有效的維護。

特朗普7月26日在備忘錄指示美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），要求「使用一切可能的手段」，令世貿防止一些經濟實力已不需要優惠待遇的國家和地區，自稱為發展中經濟體。備忘錄並指若世貿在90天後未取得「實質進展」，美國將單方面不再認定這些國家和地區為發展中經濟體的地位，並不再支持他們加入經濟合作與發展組織（OECD）。

商務部新聞發言人高峰表示，世貿發展中成員特殊與差別待遇相關的權利應該得到有效的維護。（資料圖片）

商務部新聞發言人高峰今日表示，中國是世界上最大的發展中國家，在諸多方面仍然需要較長的時間追趕發達國家，比如根據聯合國貿發會議近日發布的一份研究報告顯示，中國的人類發展指數在全球排名是第86位，略高於世界平均水平，但仍然低於經合組織1990年的水平。

高峰續指，2000年到2016年期間，中國與美國的人均收入絕對值的差距從4.3萬美元拉大到4.6萬美元，中國農業佔GDP的比重是7%，仍高於多數的中等收入國家。2018年中國非正式就業佔比達到50%到74%，在全球價值鏈中，中國仍處於中低端環節。

高峰強調，作為負責任的發展中大國，中國會繼續承擔與經濟發展水平和能力相適應的國際責任，也會與其他發展中成員一道，堅定維護發展中成員的合法權益，並將在世貿改革中發揮建設性的作用。希望美方摒棄單邊主義、霸凌主義的錯誤做法，與世貿其他成員共同努力，推動世貿改革相關進程朝著積極的方向前進。

（綜合報道）