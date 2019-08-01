【觀察】叫停赴台灣個人遊　大陸對台政策的軟硬兩手

日前，中國大陸以「鑑於當前兩岸關係」為由，決定自8月1日起暫停全部現有47個城市大陸居民赴台個人遊試點。正當外界紛紛解讀通告中「當前兩岸關係」時，國台辦就在當天為落了註腳。 國台辦發言人指，民進黨當局不斷推進台獨活動，不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。 大陸收緊惠台政策出乎外界意料，也讓外界看到大陸對台政策強硬的一面。實際上，軟硬兩手正正是構成大陸對台政策的完整一面。

大陸強硬應對蔡英文挑釁動作

大陸叫停所有赴台灣自由行，預計將對台灣本已不景氣的旅遊業帶來重創。據台灣旅遊業者評估，今年8月至明年2月大陸遊客恐大減60萬人次至80萬人次。按照目前陸客在台平均消費水平計算，5天行程要約3萬元（新台幣．下同），預計下半年台灣觀光業將損失180億元到240億元。

大陸祭出這一動作，無疑將衝擊民進黨2020年大選的情勢。

蔡英文在出訪過境邦交國時過境美國，獲得超規格待遇。（資料圖片）

實際上，蔡英文上台後一直被指為兩岸關係製造障礙，挑戰底線，甚至借兩岸議題進行政治操作以抬升低迷民望，早已惹來大陸方面極大不滿。例如蔡英文在中美貿易戰中明顯地支持美國，如美國制訂《台灣保證法》、「北美事務協調委員會」改名為「台灣美國事務委員會」、今年4月與7月兩次對台軍售，以及蔡英文日前外訪過境紐約及丹佛、在外自稱台灣總統、修正《國安法》及《中共代理人法》等。

除此之外，台灣積極介入到香港事務，蔡英文表態稱希望今日台灣成為明日香港，批評大陸打算以「一國兩制」框架統一台灣，企圖單方面改變現狀。陸委會也曾於7月1日發布對香港的情勢分析報告，指責大陸政府侵蝕香港自由、人權和法治，形容「一國兩制」是「騙術」。蔡英文上述的政治操作直接引來大陸的此次強硬回擊。

分析指，過去大陸在選舉前，或特殊敏感時間段限縮陸客赴台，幾乎沒有用這種公開公告的方式處理。這是大陸首次透過官方管道正式發布訊息，反映大陸希望訊息能公開擴散，引起注意，亦即達到制裁效果。

這並非近段時間以來大陸對台灣釋放的唯一一個強硬信號。就在大陸宣布暫停自由行之時，在距離台灣澎湖西嶼150公裡的福建東山島對出海域，解放軍正在進行大規模軍演，且部分演習區域被認為已越過台海中線。

數日前，中國大陸亦發表的國防白皮書，以用「六個任何」（決不允許任何人、任何組織、任何政黨、在任何時候、以任何形式、把任何一塊中國領土從中國分裂出去）宣示反分裂決心；乃至從今年3月至今，解放軍已經數度派遣包括各型號的軍機，大陣仗進行繞台飛行。

如今，在這些政治和軍事強硬手段之外，大陸也正在經濟層面改變一味的惠台政策，經濟制裁也成為大陸對台政策的選項。

大陸不會永遠一味惠台

大陸在對台政策上的強硬舉動，正在與一直以來推出的一大批惠台政策構成大陸對台政策的完整一面。軟硬兩手合在一起所形成的政策合力，顯示出大陸正在因應台灣政治和經濟生態的變化打出「組合拳」，目的就是要影響其政治情勢，抬升台灣主張與大陸加深交流融合和和平統一的聲音。

事實上，即使蔡英文自2016年上台後一直掣肘大陸的惠台政策，但大陸仍然推出一系列經濟和民生領域的惠台政策，繞過執政當局，直接面向台灣地方市縣和基層民眾。

韓國瑜在今年3月的大陸之行中簽下數額不菲的農產品訂單。（新華社）

在農產品進口方面，儘管大陸對蔡英文不滿，但並未對進口的台灣農產品採取嚴控、限縮或其他非關税障礙措施，在向台灣地方縣市的農產品進口上仍舊給予方便。統計數據顯示，2018年大陸仍居台灣農產品出口的首位，台灣農產品對大陸出口值達12.68億美元，佔出口總值的23.26%，較2017年10.29億美元增長23.2%。其中有高雄市長韓國瑜在今年3月開啟的七天訪問大陸和港澳之旅，簽下了34億元新台幣的農業訂單。

另外，在陸客赴台提振台灣民生經濟方面，台灣九合一選舉國民黨拿下15個縣市，大大提振大陸居民赴台人數。在蔡英文上台後連續數年陸客赴台人數下跌，2019年上半年陸客赴台熱度回升，達到167萬人次，較2018年同期增長近3成。

從中可以看出，台海兩岸關係政治與經濟呈現高度關聯度，蔡英文不可能指望一邊在政治上挑戰大陸底線，一邊收攬大陸惠台政策的經濟成果。台灣經濟對大陸的依賴度也展現，蔡英文的「新南向政策」終歸代替不台海兩岸的強大經濟吸力。

同時也應看到，大陸強硬舉措絕非唯獨針對民進黨，而是給台灣所有政治勢力發出警戒，「九二共識」和「一個中國」原則是兩岸關係的基礎，且兩岸不可能永遠維持現狀，台灣政治人物也不可能永遠指望簡單承認「九二共識」便可以收取大陸的經濟紅包。在大陸國家主席習近平的對台政策中，兩岸關係必須更向前一步，在可能的情況下推進政治協商，即是在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出的「習五點」，當中所提出的探索「一國兩制」的台灣方案。

無論明年台灣總統大選獲勝的人是誰，是蔡英文，還是韓國瑜，都必須面對這個問題。此次叫停大陸居民赴台灣自由行，只是大陸對台灣各派政治勢力的一次不大不小的警告。