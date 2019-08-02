【逃犯條例】人民日報：守護法治　港青年應齊聲向暴力說「不」

香港反修訂《逃犯條例》的示威衝擊浪潮持續，並觸發連場激烈的警民衝突。官媒《人民日報》海外版周五（2日）刊登評論文章，稱「訴諸暴力、反理性的激進方式，對香港年輕一代的荼毒不容低估」，又認為「向暴力說『不』」，是香港絕大多數年輕人的心聲。

人民日報評論稱，香港反對派的一些手腕頗有迷惑性，讓部分年輕人誤入歧途而不自知。（香港01記者攝）

《人民日報》的評論指出，當前極端激進分子、反對派和外部勢力互通聲氣，大有合流之勢。「亂港勢力一方面勾連國外勢力明目張膽地介入，另一方面坐居幕後，蠱惑不明就裏的熱血青年沖鋒陷陣在前，讓年輕人成為遂行自己政治圖謀的棋子和炮灰。」

評論稱，從「佔中」到反修例，反對派挾年輕人自重，挾香港繁榮穩定自重的圖謀日益清晰，破壞「一國兩制」的嘴臉暴露無疑。而訴諸暴力、反理性的激進方式，對香港年輕一代的荼毒不容低估。「口號再高尚炫惑，也遮蓋不了本質是違法的鐵的事實。」

評論又認為，暴力行為不斷升級，影響每個香港市民的安寧生活，衝擊香港最重要的發展根基。「發展以和諧穩定為前提，故而暴力是發展的死敵，由此帶來的對經濟繁榮和社會穩定的衝擊，需要每一個人去概括承受。」

評論說，一小撮不明就裏受到蠱惑的人，並不能代表香港年輕人，強調「絕大多數香港青年是愛國愛港的，擁護『一國兩制』，對暴力亂港深惡痛絕。」

人民日報的評論指出，對所有香港年輕人來說，香港是家，祖國是根，珍惜這一切是福。（香港01記者攝）

評論還提到，中央政府已經明確表態，會支持香港積極融入國家發展大局，讓香港居民包括港青獲得更多發展機會，對香港年輕人來說「珍惜這一切是福」。

評論最後呼籲，面對激進分子和某些政治勢力的「亂港圖謀」，要冷靜思考，獨立分析，堅決跟暴力作鬥爭，撐警方，撐特區政府，撐「一國兩制」，共同守護香港法治和安寧，讓社會盡快走出政治紛爭。

（人民日報）