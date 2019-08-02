鎮壓六四誰「發揮了重要作用」？　中共僅提鄧小平李鵬等五人

陳雲、鄧小平、楊尚昆、李錫銘、李鵬等五人去世後，中共官方都在訃告與生平中提到他們鎮壓六四事件的貢獻。

1989年4月15日，被罷黜的中共開明派領導人胡耀邦辭世，他的死引發了以北京天安門廣場為中心的聲勢浩大的六四事件。（AP）

1989年六四事件期間，時任中央政治局常委、國務院總理李鵬，力主並促成武力鎮壓學生與市民。日前，李鵬病逝後，中共官方高度評價他這一貢獻。

中共透過新華社發佈的李鵬訃告和李鵬生平中均提到，李鵬在1989年的政治風波（即六四事件）中旗幟鮮明，在以鄧小平為代表的元老的堅決支持下，「和中央政治局大多數同志一道，採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大斗爭中發揮了重要作用。」

六四談判期間，李鵬（左）與北京青年學生領袖之一王丹握手。（Getty）

在這之前，中共元老陳雲、鄧小平、楊尚昆以及當時主政北京的李錫銘等四人去世後，中共官方都曾提到他們鎮壓六四的貢獻。

陳雲是地位與影響僅次於鄧小平的中共元老。2014年，陳雲的秘書、中國社會科學院原副院長朱佳木撰文披露，六四事件時，當中共發出兩種聲音後，正在外地養病的陳雲提前返回北京，召開中顧委常委會，促成元老們同意清場。陳雲提出要堅決擁護「以鄧小平為核心的黨中央」，並說：「現在是關鍵時刻，不能後退、如果後退，兩千萬革命先烈用人頭換來的社會主義的中華人民共和國，就會變成資本主義的共和國。」

朱佳木在文中指出，由於陳雲是中顧委主任，在黨內享有崇高威望，「他的這一表態對於促進全黨團結在鄧小平周圍、齊心協力平息那場政治風波，起到了其他人難以起到的作用。」

1980年代，陳雲率領中共保守派對抗鄧小平，但六四時堅定地站在鄧小平一邊。（VCG）

1995年陳雲去世後，中共在陳雲生平中提到：「在1989年反對動亂中，陳雲同志旗幟鮮明地為維護黨和人民的根本利益做了大量工作。」

鄧小平是中共元老之首，中共第二代領導集體的核心，六四期間擔任中央軍委主席，是實際上的中共最高領導人，鎮壓六四是他親自作出的重大決策。

1997年鄧小平去世後，中共在訃告中提到：「八十年代末、九十年代初國內國際發生政治風波，黨和政府在鄧小平同志和其他老同志堅決有力的支持下，依靠人民，旗幟鮮明地堅持四項基本原則，堅持維護國家的獨立、尊嚴、安全和穩定。」

1989年6月9日，中央軍委主席鄧小平在中南海接見六四戒嚴部隊軍以上幹部，這是六四發生後鄧小平首次公開露面。（新華社）

在鄧小平生平中，中共官方重申：「對1989年春夏之交發生的政治風波，鄧小平和其他老一輩革命家一道，堅決支持黨和政府採取果斷措施予以平息，維護了國家的獨立、尊嚴、安全和穩定。」

楊尚昆是鄧小平的心腹與戰友，六四期間擔任中央政治局委員、中國國家主席、中央軍委常務副主席兼秘書長等黨政軍三個要職，替鄧小平掌握軍權。楊尚昆開始支持中共總書記趙紫陽的方針，隨着局勢變化，最後選擇擁護鄧小平的決策。

1998年楊尚昆去世後，中共在訃告與生平中都提到，楊尚昆「同黨和國家其他領導人一道，處理了發生在1989年春夏之交的政治風波，維護了國家的獨立、尊嚴、安全和穩定。」

六四事件以後，楊尚昆（左）出任中央軍委第一副主席，其弟楊白冰（右）升任中央軍委秘書長兼總政治部主任，同時擔任中央書記處書記，掌握軍隊實權。（VCG）

六四期間，李錫銘擔任中央政治局委員、北京市委書記，他長期從事電力行業，曾經是李鵬的部下與同僚。趙紫陽在回憶錄《改革歷程》中說，1989年4月24日，中央政治局常委會把學潮定性為「有組織、有計劃、有預謀的反黨反社會主義的政治鬥爭」，並形成了會議紀要。李鵬、李錫銘、陳希同（北京市市長）是始作俑者。」

這次中央政治局常委會催生了《人民日報》四二六社論，這是六四事件走向戒嚴鎮壓的一個關鍵轉折點。當時，趙紫陽正在朝鮮出訪，沒有出席這個會議。

1985年9月10日，時任中共北京市委書記李錫銘在北京市崇文區茶食胡同小學看望教師。（新華社）

2008年李錫銘去世後，中共在其生平中指出，在1989年春夏之交的政治風波中，「堅定地按照中央的部署，帶領全市廣大幹部和黨員艱苦細緻地做青年學生的思想工作，同時組織安排好全市工農業生產和城市的正常運轉，維護了首都大局的穩定。」

除了以上五人，六四時任全國政協主席李先念（1992年去世）、國家副主席王震（1993年去世）、中央政治局常委兼國務院副總理姚依林（1994年去世）等人，都主張武力鎮壓六四。不過，中共官方均未在訃告與生平中提及他們的貢獻。