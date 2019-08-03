【逃犯條例】人民日報：支持港府止暴制亂　依法懲治暴力犯罪分子

香港反對修訂《逃犯條例》引起一連串示威浪潮，警民衝突不斷。內地官媒《人民日報》海外版周六（3日）再次刊登評論文章，指出香港當務之急是制止暴力、維護法治、恢復秩序，並強調中央政府堅決支持特區政府，依法懲治暴力犯罪分子。

7.28的上環遊行發生大型警民衝突。（資料圖片／歐嘉樂攝）

評論稱，自6月以來，香港發生了數次較大規模的遊行集會活動，其間一些激進示威者借題發揮、內外勾連，蓄意挑起、製造一連串反中亂港的暴力事件。「這些激進分子還襲擊警察、縱火行兇、破壞公物、阻塞交通，行為乖戾、氣焰囂張。」

評論又強調，暴力就是暴力，違法就是違法，其性質不會因為標榜了什麼旗號而有所改變，支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子。「維護法治、反對暴力，也是香港的主流民意。」

45名在7.28上環被捕人士，日前在東區法院提堂，他們被控暴動罪，部份人涉其他罪名；大批市民前往聲援。（羅君豪攝）

評論還認為，近兩個月的連串示威和暴力衝擊活動，對香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象造成了嚴重影響，令所有關心香港、珍愛香港的人倍感痛心。「紛爭不息，影響的是香港繁榮穩定；暴力橫行，受害的是廣大市民利益。」

評論最後呼籲，希望香港市民抵制反對派和激進分子的蠱惑煽動，共同聲討激進分子所作的惡、犯的罪，阻止他們踐踏法治、反中亂港的醜惡行徑，也希望香港社會儘快走出政治紛爭，盡速恢復秩序安寧，集中精力發展經濟、改善民生。