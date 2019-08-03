國資委主任晤馬化騰　「央企+互聯網」混改模式或將加速

7月31日，國務院國資委黨委書記、主任郝鵬在國資委會見了騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰。

郝鵬表示，中央企業深入踐行新發展理念，堅定不移加大開放合作力度，近年來與騰訊公司的合作不斷深化，特別是騰訊公司參與的中國聯通混合所有制改革取得了積極成效，希望雙方繼續加強合作，進一步完善公司治理，實現互利共贏。

馬化騰稱，騰訊公司與中央企業具有廣闊的合作空間，希望進一步拓展合作領域。（資料圖片）

郝鵬強調，國資委將始終堅持「兩個毫不動搖」，推動中央企業與各種所有制企業深化合作，國資委鼓勵支援中央企業與騰訊公司等互聯網企業加強務實合作，將人工智慧、大數據等與實體經濟深度融合，推動傳統產業轉型升級、大力發展戰略性新興產業，培育壯大經濟發展新動能。

馬化騰詳細介紹了騰訊公司與中央企業的合作進展，並闡述了對中央企業深化混合所有制改革的意見建議。他表示，騰訊公司與中央企業具有廣闊的合作空間，希望進一步拓展合作領域，充分運用騰訊公司的連接能力，發揮資訊技術優勢，助力中央企業加快實現數位化轉型升級，持續增強核心競爭力。

郝鵬此前還會見了阿里巴巴集團董事局主席馬雲等人。當時郝鵬表示，國資委支持中國央企與阿里加強務實合作，推動數字經濟與實體經濟融合創新，加快產業轉型升級。

新京報分析指出，身兼國資委黨政一把手的郝鵬接連會見馬雲馬化騰兩位互聯網企業家，或預示著「央企+互聯網」的混改模式將進一步加速。

（國資委網站）