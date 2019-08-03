【逃犯條例】崔天凱美媒發文：在港強加別國制度是破壞「兩制」

8月2日，中國駐美國大使崔天凱在美國《新聞週刊》發表題為《堅持「一國兩制」，維護香港繁榮穩定》的署名文章。崔天凱在文章中強調，「兩制」存在於一國之內，「一國兩制」是中國的制度，並非美國、歐洲的制度，企圖在香港強加別國的制度，既是挑戰一國，也是破壞「兩制」。

崔天凱在美國《新聞週刊》發文。（網絡圖片）

文章說，自香港回歸以來，「一國兩制」實踐取得了舉世公認的成功，但不可避免地需要應對國際環境深刻調整和變化帶來的衝擊，中央政府始終高度重視香港的社會穩定、經濟發展和民生改善，全力支持特區政府和香港各界應對各種困難和挑戰。

文章強調，「兩制」存在於一國之內，脱離一國來妄議「兩制」是站不住腳的，企圖以「兩制」質疑一國是對中國主權的挑戰，中國的主權和領土完整不容分割；其次，香港實行與中國內地不同的制度，是中國於一定歷史階段在國家特定地方實行的制度，也就是說這仍然是中國的一種制度，而不是美國或者歐洲的制度。

文章說，企圖在香港強加別國的制度，既是挑戰一國，也是破壞「兩制」，英國統治香港時期，實行的是倫敦派遣總督的殖民制度，從來也沒有實行過英國本身的制度。

7月28日，警方在西環上環一帶清場，連續發射多枚催淚彈。（鄭子峰攝）

文章強調，從維護社會治安到保障市民日常生活，香港離不開同內地的密切聯繫，撕裂這些聯繫，就是要斷香港的生路。

類似行為發生在美國，美「毫無疑問」會維穩

文章指，「一國兩制」當前面臨的最大危險，在於國際上和香港的某些不懷好意者企圖把香港變成攻擊中國內地制度、搞亂整個中國的橋頭堡。文章稱，近期香港發生的事情「充分暴露了這些勢力的邪惡程度，也充分暴露了西方某些政客的偽善程度」，一些激進分子連日來的行為，已完全超出了和平示威的範疇。文章說，類似行為如果發生在美國，美方毫無疑問會採取維穩措施。

崔天凱稱，事態的發展絕不是什麼言論和集會自由問題，而是極端違法暴力行為，直接衝擊香港的法治根基，嚴重挑戰「一國兩制」的底線，中央政府堅決支持香港特區政府和警方採取一切必要措施，嚴懲違法暴力行為，維護香港的社會穩定。崔天凱警告，不要低估中方維護主權、安全和發展利益的堅定決心，不要低估中方貫徹「一國兩制」、維護香港繁榮穩定的堅定決心。