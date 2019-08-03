國務院「放管服」小組人員調整　領導成員包括韓正保持高規格

負責推進政府職能轉變和「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革協調工作的「國務院推進政府職能轉變和『放管服』改革協調小組」，國務院辦公廳在周六發布通知，調整小組組成人員。

據內地傳媒報道，調整後小組依然延續之前的高規格，領導成員是三名國家領導人，分別是國務院副總理韓正擔任組長，國務委員王勇擔任副組長，國務院秘書長肖捷擔任副組長兼協調小組辦公室主任。