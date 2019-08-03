國務院「放管服」小組人員調整　領導成員包括韓正保持高規格

撰文：葉琪
最後更新日期：
負責推進政府職能轉變和「放管服」（簡政放權、放管結合、優化服務）改革協調工作的「國務院推進政府職能轉變和『放管服』改革協調小組」，國務院辦公廳在周六發布通知，調整小組組成人員。
據內地傳媒報道，調整後小組依然延續之前的高規格，領導成員是三名國家領導人，分別是國務院副總理韓正擔任組長，國務委員王勇擔任副組長，國務院秘書長肖捷擔任副組長兼協調小組辦公室主任。
據了解，小組自2018年7月25日成立，至今剛剛滿一年，人員調整的目的是根據工作需要和人員變動情況。小組下設精簡行政審批組、優化營商環境組、激勵創業創新組、深化商事制度改革組、改善社會服務組共五個專題組，其中組長和副組長有不少調整，例如深化商事制度改革組的組長原本是市場監管總局前局長張茅，如今換作現任局長肖亞慶。
肖亞慶在是次人員調整中出任深化商事制度改革組的組長
至於綜合組、法治組、督查組、專家組共四個保障組中，例如專家組較則成立時新增兩名副組長，分別是中國工程院院士、前衛生部副部長王隴德及國務院參事、住房城鄉建設部前副部長仇保興。
有內地傳媒分析，小組自成立出做出不少成績，例如今年上半年，中國日均新設1.94萬間公司，按年增長7.1%，繼續保持較快增長。總體而言，與2013年相比，目前中國的市場主體數量增加一倍，達1.1億戶，其中7600萬是個體工商戶，容納約2億左右人口的就業，以及3600多萬的公司，其中90%都是中小微企業；中國還實現公司開設時間壓縮至8.5天的目標，同時注銷制度不斷完善，全國有71.79萬間公司通過簡易註銷程序退出市場，「可以說，上半年中國經濟能做到總體平穩、穩中向好，一個重要方面就在於市場主體的活力、創造力」。
（政知圈）