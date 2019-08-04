【中美貿易戰】央視批美國出爾反爾：言而無信永遠談不出好結果

中美貿易戰持續，美國總統特朗普上週四（1日）在Twitter 宣布，將於9月1日開始對另外3000億美元的中國商品加徵10%的關税。 針對美國再加徵關税，中央電視台刊登「國際鋭評」評論，稱美國四次違背共識、出爾反爾，總是言而無信永遠談不出好結果。

文章指，中方始終以誠信為本，但美方出爾反爾、不講誠信，令磋商幾經波折。（資料圖片）

文章以〈如果總是言而無信永遠談不出好結果〉為題，稱過去一年多以來，中方始終以誠信為本，抱著極大的誠意與美方進行磋商，並取得很大進展。然而，由於美方四次違背共識、出爾反爾、不講誠信，磋商幾經波折。

文章列舉美國四次「出爾反爾」的事例，包括2018年3月，在中美雙方就擴大美國進口農產品等議題初步達成共識後，美方仍拋出對華「301調查」報告，對500億美元中國輸美產品加徵25%關税；2018年5月，在中美達成「不打貿易戰」共識後，美方十多日仍宣布將繼續推進加徵關税計劃；2018年12月，中美元首阿根廷會晤達成重要共識，但美方之後不斷增加談判要價，並在2019年5月提高2000億美元商品的關税至25%。還有這一次，第十二輪中美經貿高級別磋商結束後不久，美方再次出爾反爾，使得經貿磋商再次背離正確軌道。

中方不會畏懼任何壓力與威脅

文章直言，中美經貿磋商波折不斷，責任完全在於美方。一年多來，中方在磋商過程中一直在積極落實共識，做到言而有信。然而，美方反覆無常，不講誠信，使得磋商一再受挫，令國際社會感到震驚與錯愕。

文章批評，美方一些政客為謀取私利，將經貿問題政治化，不惜食言而肥，一次次違背中美經貿磋商達成的共識，一次次貶損美國國家聲譽，給談判造成嚴重困難，不得人心。中方始終認為，加徵關税解決不了問題，只有通過磋商才能化解分歧。中方不會畏懼任何壓力與威脅，已做好應對任何挑戰的全面準備。如果美方執意實施加徵關税措施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益。「如果美方一些人總是言而無信，再怎麼談，也永遠談不出一個好結果。」