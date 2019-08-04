【旺角遊行】央視：若香港滑入無政府主義泥淖　必將成為臭港死港

反修例的遊行示威不斷，昨日（3日）有市民發起「旺角再遊行」，各處再現警民衝突，期間疑有示威者將尖沙咀碼頭五支旗杆的國旗拆下再拋進海面。 官媒央視今日（4日）發表評論文章，指如果香港滑入「無政府主義」的泥淖，香港必將成為臭港、死港，最終受害的是全體香港人民。

昨日（3日），疑有示威者將尖沙咀碼頭五支旗杆的國旗拆下再拋進海面。（羅君豪攝）

評論文章題為「香港不能無休止亂下去」，形容將國旗拆下再拋進海面的人為「極端激進分子」，指近月發生在香港的這一系列違法暴力行為，嚴重挑戰國家權威，破壞「一國兩制」原則底線。作為國際金融中心之一，香港的國際形像已然受到損害，核心競爭力正在削弱，一小撮極端分子的瘋狂行為正在讓善良無辜的全體港人「埋單」。

8月3日旺角再遊行，示威者與警方在尖沙咀和旺角對峙，警方從兩邊夾擊，施放催淚彈驅散示威者。（歐嘉樂攝）

文章又指，21世紀以來，從中東到北非，由街頭政治逐漸演化而成的「顏色革命」所到之處皆生靈塗炭、民不聊生。胡喊亂鬧不是民主自由，更換不來繁榮發展。血淋淋的教訓近在眼前。如果香港滑入「無政府主義」的泥淖，香港必將成為臭港、死港，最終受害的是全體香港人民。這是絕大多數香港市民絕不答應的。

文章最後表示，不是不報，時間未到，要正告那些抱著幻想、企圖繼續亂港的狂徒暴徒，「你們的猖狂放肆，必定會付出代價。『洋爹洋媽』成不了你們惡行的『護身符』，即便貼了也不管用。請迷途知返，放下屠刀！」

（央視）