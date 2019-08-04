【美國槍擊案】新華社：「一言不合就開槍」再揭美國社會諸多瘡疤

美國一天內發生兩宗導致人命傷亡的槍擊案。繼德州艾爾帕索（El Paso）沃爾瑪槍擊案造成至少46人死傷後，俄亥俄州代頓市3日晚上亦發生大規模槍擊案，導致多人死傷。 內地官媒《新華社》周日（4日）發表國際時評文章指出，不到10天內美國發生眾多槍擊事件，「一言不合就開槍」的現象愈發司空見慣，令廣大美國民眾擔憂，再度揭開美國社會問題的諸多新舊瘡疤。

德州槍擊案：事發後多名民眾到臨時收容中心等待親人，有居民帶同補給物資到場，為大家提供援助。（法新社）

文章稱，控槍這一無解的老議題便是瘡疤之一，每次重大槍擊案後，槍支暴力都會引發美國社會廣泛討論，但隨後一切又都基本歸於平靜。槍支問題被黨派紛爭、集團利益綁架，民意在利益集團面前顯得無足輕重，「難怪美國控槍問題已被國際輿論基本鑑定為『偽命題』。」

文章指出，美國日益嚴重的諸多社會問題，亦是槍擊案頻發的肇因。如今的美國，貧富差距持續拉大，社會矛盾越發尖鋭，社會日益分裂，一些群體被邊緣化，導致一些人心理失落走向極端。

美媒引述警方官員指，疑犯是剛滿21歲的白人男子克魯修斯（Patrick Crusius）。（Twitter@Anna_Giaritelli）

社會問題是槍擊案頻發重要原因

文章引述美國特勤局不久前發布的一份報告指，美國2018年遭遇的群體傷亡襲擊事件中，80%的襲擊者在事發前5年內經歷某種「壓力情形」，如離婚、失業或無家可歸。這一報告證明社會問題正是美國槍擊案頻發的重要原因。而在3日德州槍擊案中，有傳媒報道，槍手被疑在作案前發表過一份聲明，內容提到白人至上主義。

文章續指，儘管相關事實的真偽還需調查，但是種族主義情緒升温、族群對立越發嚴重，是如今美國社會的現實，並成為諸多槍擊事件的肇因。種種現象表明，美國社會的不滿和暴戾之氣在日益上升。

文章最後指，「密集的槍聲，眾多逝去的無辜生命，能夠喚醒美國當政者正視和改善諸多社會問題的動力嗎？可以肯定的是，如果不真正着手解決難題，放任社會分歧擴大、縱容社會分裂和暴戾，那麼德州的槍聲不會是最後一聲。」

（新華社）