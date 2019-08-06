【8.5罷工】環時籲「愛國愛港」市民團結行動：將暴徒氣焰壓下去

港府修訂《逃犯條例》引起的示威抗議持續。有市民昨日（5日）發起大罷工，在金鐘、黃大仙、旺角、大埔、沙田、屯門和荃灣七區舉行罷工集會；有示威者在港鐵及全港各馬路發起不合作運動，以鐵馬、垃圾桶等物品阻礙多條行車線。 官媒《環球時報》發表評論文章，形容把「舉行罷工」強行搞成「製造罷工」，是赤裸裸的對整個城市的劫持，籲「愛國愛港」市民團結行動，將「暴徒」氣焰壓下去。

《環時》文章稱，把「舉行罷工」強行搞成「製造罷工」，是對抗法治，反民主和人權。（蔡正邦攝）

文章以〈香港市民團結起來，把暴徒氣焰壓下去〉為題，開首先指，昨日香港各區主動參加「三罷」的人很少，但一些「暴徒」破壞交通線，把「舉行罷工」強行搞成了「製造罷工」，用假象壯大「三罷」聲勢，是赤裸裸的對整個城市的劫持。它不僅對抗法治，而且既反民主，也反人權。

文章形容，「暴徒」徹底站到香港廣大市民利益的對立面，其訴求已經與公眾的意願毫無關係，他不再掩飾不惜毀掉這座城市的兇相，未來肯定還會有更歇斯底里的表現。而香港處在前所未有的危急時刻，城市的法治聲譽遭到重創，國際金融中心的地位岌岌可危，民眾福祉的基礎正被暴徒們一根一根堵住、甚至剪斷。

昨日有示威者佔據道路，警方發放多枚催淚彈。（曾梓洋攝）

稱「暴徒們」製造對立 是香港前途的噩夢

文章呼籲，所有「愛國愛港」的市民們堅決團結起來，行動起來，為自己這座城市的前途，把這股歪風邪氣壓下去，把暴力鎮住，讓秩序回來，讓和平安寧的生活回來；又指修例已被特區政府宣布「死亡」，「暴徒們」侮辱國徽、國旗，為的是製造港人與內地社會的對立，這將是香港前途的噩夢。

文章續指，「暴徒們」還製造恐怖、打壓反對他們的聲音，一些愛國愛港人士遭到難以置信的迫害，但「不要被他們嚇倒，勇敢地站起來，挺起來......邪不壓正，但凡邪惡猖獗並且當道，都是幻象。」

文章結尾道，雖然「暴徒們」遮住自己醜惡的嘴臉，但他們罪惡的心暴露無遺，堅決擊退他們對法治這一香港核心價值的戮害，就是捍衛所有港人的家園。「要讓東方明珠永不褪色，讓維多利亞港永續忙碌和繁榮，城市的未來決不能被暴徒們竊取，而必須掌握在廣大熱愛和平、珍惜法治的市民手中。」