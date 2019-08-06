【中美貿易戰】美威脅對華再徵關税　環時：中方反制自然不缺席

中美貿易戰邊談邊打，在上海的貿易談判上星期結束後，美國總統特朗普（Donald Trump）隨即宣布，將對3000億美元中國商品加徵10%關税。 中國方面則強硬回擊，商務部6日凌晨突然宣布，中國相關企業暫停新的美國農產品採購。對此，官媒《環球時報》發表社評稱，這一消息傳遞了中方的明確態度：不接受美國對中國商品加徵關税，如果美方實施這一決定，中方的反制措施決不會缺席。

中國商務部8月6日深夜宣布，中國相關企業暫停新的美國農產品採購。（資料圖片/視覺中國）

「中方做事有理有力有節」

社評指出，美方聲稱加徵上述關税的時間是9月1日，而原本8月份安排了雙方談判團隊的密集溝通，美方單方面的出爾反爾已對雙方繼續磋商下去構成嚴重衝擊。

社評稱，中國希望同美方達成貿易協議，這不是怯懦，而是用維繫合作保護人民福祉的善意和責任感。與此同時，每次華盛頓舉起關税大棒，中方都會奮起反制，這已經沒有懸念。「中方做事有理有力有節，在這種情況下暫停採購美國農產品就是中國採取針鋒相對行動的標準版。」

7月30日至31日，美國貿易代表萊特希澤和財長姆努欽率領的美國代表團同中國國務院副總理劉鶴牽頭的中國代表團在上海舉行了第十二輪貿易談判。（路透社）

「美不該再幻想用極限施壓迫中國屈服」

《環時》社評又表示，美方不該再幻想用極限施壓迫使中國屈服了，要整理雙方的貿易關係，使之更有利於雙贏，中美就需坦誠坐下來，在平等談判中彼此照顧對方的重大關切。

貿易戰持續下去，開始考驗的是經濟承受力，越往後考驗的越是政治韌性，而中國對貿易戰的承受力越往後越會大大強於美國。 《環球時報》社評

社評還說，中美雙方應該都摸透了對方的脾氣，不應寄希望於一張牌打出來就能制勝對方，一方贏另一方輸、贏者通吃的結局尤其不應再被當成嚴肅的目標。否則的話只能浪費時間，也浪費公眾的感情，這樣的捉摸不定還會害一批投資者。

社評最後稱，中方宣布暫停新採購美國農產品，「暫停」的含義既包括給雙方解決問題留了大門，也意味著美方的錯誤態度堅持多久，暫停就會持續多久。

（環球時報）