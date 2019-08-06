【逃犯條例】官媒：堅定支持特首帶領香港施政　亂下去全社會埋單

港府修訂《逃犯條例》引起的示威抗議持續。官媒《人民日報》再發表評論文章，強調堅定支持行政長官帶領香港依法施政，又表示香港繼續「亂下去」，將由全社會「埋單」。

港府修訂《逃犯條例》引起的示威抗議持續。連日來，本港多區發生警民衝突。（資料圖片）

文章以〈堅定支持行政長官帶領香港特區政府依法施政〉，開首先批評香港遊行示威和暴力衝擊活動嚴重影響法治、社會秩序、經濟民生和國際形象，也嚴重觸碰「一國兩制」的原則底線，對此絕不能容忍和姑息。

文章稱，一小部分人肆無忌憚地踐踏法治，種種惡行完全超出和平遊行示威的範疇，任何文明和法治社會對此都不會容忍。中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持警方嚴正執法，堅決支持特區政府有關部門和司法機構懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治和社會秩序的行動。

文章重申，中央政府對林鄭月娥充分信任和肯定。（資料圖片）

重申中央支持林鄭月娥 對她充分信任和肯定

文章續指，港府修例初衷是為了填補現有的法律制度漏洞，中央表示支持；對於修例過程產生分歧，並且引起示威遊行，港府為社會盡快恢復平靜決定暫緩修例，中央對此也表示支持、理解和尊重。但一些激進分子依然以「反修例」為藉口，不斷挑起、製造暴力事件，試圖以極端行為脅迫特區政府，甚至公然挑戰「一國兩制」底線，純屬「醉翁之意不在酒」。

文章強調，中央對林鄭月娥充分信任，對她的工作也是充分肯定的；中央政府支持林鄭月娥和特區政府依法施政的立場堅定不移、毫不動搖。任何一個地方，都經不起反復折騰，都經不起持續動蕩，香港亂下去，全社會都要「埋單」。