【貿易戰】三官媒評停購農產品：回擊美方出爾反爾　捍衛國家利益

美國總統特朗普威脅繼續對華加徵關税後，遭到中國強硬回擊。中國商務部6日凌晨突然宣布，相關企業暫停新的美國農產品採購。 對此，多間官媒周二（6日）發表評論，強調中方做法公平、理性，是以實際行動堅定回擊美方出爾反爾、不負責任的言行，捍衛國家利益和人民根本利益。

官媒強調中方做法是在捍衛國家利益和人民根本利益。（資料圖片）

美大豆陸續新裝船運華

新華社評論稱，中國暫停新的美國農產品採購，是由於日前美方宣稱擬對3000億美元中國輸美商品加徵10%關税，嚴重違背中美兩國元首大阪會晤共識，責任完全在美方，充分證明貿易戰是把「雙刃劍」，美方屢屢出爾反爾、言而無信，終將害人害己。

評論稱，美國在作出「不再對中國產品加徵新的關税」承諾1個月之際，不顧兩國在上海剛結束的第十二輪中美經貿高級別磋商取得的「建設性」進展，再度揮舞關税大棒，並無端指責中方沒有採購美國農產品的實際行動。而事實是陸續有美國大豆新裝船運往中國，中方相關企業亦持續採購美國大豆、高粱、小麥等農產品。

特朗普追加新的關税。（VCG）

人民日報：中方理性回應美方非理性舉動

《人民日報》則說，美方突然升級貿易摩擦令舉世驚詫，卻盡失信譽顏面，蒙受經濟損失，美方的不講道理、藐視道義昭然於天下。美方所說「中國沒有採購美國農產品的實際行動」不過是他們的慣用手段，「動輒給別人貼個不實的標籤，反反覆覆唸叨完全經不起事實檢驗的說辭，以為假話多說幾遍即可變成真。荒唐！」

文章指出，中國採購美國農產品的實際行動，對於美國農業簡直是「及時雨」，在美國貿易政策陰霾下艱難度日的美國農民「好不容易終於有了盼頭」，但關税大棒瞬間打碎了美國農民的機遇之窗。

文章稱，中美經貿關係上空又一次陰雲密佈，雙方談判遭遇嚴重困難，雙方農產品交易失去可以依託的條件。美方不必抱有幻想，背信棄義者不可能不付出代價，「這是不能沒有的公平」。中方宣布暫停採購的決定，是對美方非理性舉動的理性回應。只有在平等和相互尊重的基礎上解決問題，才是唯一正確出路。

特朗普追加新關税的原因是對中美談判進程感到不滿。（Reuters）

光明日報：美若一意孤行將付更大代價

《光明日報》文章則指，暫停採購美國農產品，是中方落實兩國元首大阪會晤共識，以實際行動堅定回應美方不負責任言行，堅定捍衛中國國家利益和人民根本利益，推動中美經貿關係早日回到良性軌道上的又一有力舉措。鼓勵合作，反擊脅迫，是中美經貿關係良性發展的必然選擇。

文章稱，如果美方能夠及時清醒，改弦更張，及時糾偏，相關的經貿活動自會恢復；如果繼續一意孤行，站在歷史錯誤一邊，就將在政治以及經濟上支付更大代價。

文章又指，面對美方一些人不負責任出牌，中方仍堅持精準理性回應，維護中美經貿關係健康發展以及全球經濟大局的用心可謂良苦，這是負責任大國應有的態度和擔當。

（綜合報道）