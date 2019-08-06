河北人大代表孫翔被爆持加勒比島國護照　未建交成內地移民新寵？

有內地網民近日爆料稱，河北省人大代表、河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司董事長孫翔除中國國籍外，還擁有加勒比島國「聖基茨和尼維斯」（下稱聖基茨）國籍。 對此，河北唐山人大辦公室一位工作人員證實，已確定他具有雙重國籍，目前正在按相關程序處理。

河北省人大代表、河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司董事長孫翔。（網上圖片）

微博用戶「＠說話的石」爆料稱，孫翔在福布斯全球35歲以下最富有的億萬富豪中位列第12名，2010年至2012年擔任河北省政協委員，2012年底當選河北省人大代表，但他自2011年起，就通過移民公司辦理並擁有聖基茨國籍。

上述微博用戶續指，孫翔用欺騙手段獲得人大代表身份，為其經營行為和政商交往獲取更多庇護。從個人生活、企業經營都包括大量不道德、不合規甚至違法行為，但至今未被追究。

事件引發內地網民熱議，不少人留言質疑「估計想圈錢走人有條後路？」「外國人代表我們去開人大會？」「我國連這種小國家的吸引力都不如啊？」

－他肯定不是最後一個，只要敢查，還會有不少的。

－14億護旗手又少了一個

－擁有這種無名小國國籍，動機很單一，只為跑路！

－國籍是小事，關鍵是財產的轉移

內地移民公司近年大舉兜售聖基茨護照，但被指存在不少風險。（網上圖片）

避税只因未與中國建交

孫翔被爆持聖基茨護照後，還有不少網民留言指出，聖基茨是台灣的邦交國，現時與中國大陸沒有外交關係。事實上，聖基茨位於東加勒比海背風群島（Leeward Islands）北部，面積僅有267平方公里，自1983年獨立後即與台灣建立邦交。有內地移民業者聲稱，該國護照最大的價值，就在於未與中國大陸建交，並不交換國籍和税務資料，且可擁有與中國護照不同的姓名。

內地不少移民公司近年極力推銷聖基茨護照，宣稱可享有雙重國籍、避税、轉移資產、免筆試就讀清華大學等諸多利好，且從申請到領取護照僅費時3個月至6個月。惟有業內人士和律師指，該護照其實並沒有如此「着數」，反而存在不少法律和經濟上的風險，有機會令到申請者權益受損，甚至喪失中國國籍。

此外，有移民顧問就指，中國國籍法不承認本國公民具有雙重國籍，規定自願加入或取得外國國籍者自動喪失中國國籍；而所謂「不用參加高考進入國內頂尖大學」甚至「免筆試上清華」更是不靠譜的說法。

中國「紅通人員」疑藏匿聖基茨

有律師直言，聖基茨當地沒有中國大使館，若在房產等問題上利益受損，甚至人身安全遭受威脅，或將無法獲得協助。業內人士又指，內地居民境內個人購買外匯不得用於境外置業，對於存在違規行為的個人，外匯管理機關將依法列入「關註名單」管理，並依法移送反洗錢調查，相關資料還將依法納入個人徵信記錄。

官媒《新華社》在2017年4月27日曾報道中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室發布《關於部分外逃人員藏匿線索的公告》的消息，其中曝光22名外逃人員目前在海外可能藏匿的具體地址。該些外逃人員均為國際刑警組織中國國家中心局集中公布的「百名紅通（紅色通緝令）人員」，在被列出的6個國家中，聖基茨就是其中一個。

（綜合報道）