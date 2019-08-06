上海自貿區臨港新片區今揭牌：2025年經濟實力大幅躍升

今日（6日），上海自由貿易試驗區臨港新片區將正式揭牌。據新華社報道，日前國務院印發《中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區總體方案》（以下簡稱《方案》）。 《方案》指，到2025年，新片區將建立比較成熟的投資貿易自由化便利化制度體系，打造一批更高開放度的功能型平台，區域創造力和競爭力顯著增強，經濟實力和經濟總量大幅躍升。

今日（6日），上海自由貿易試驗區臨港新片區將正式揭牌。圖為被遮住的新片區路牌。（21世紀經濟報道）

《方案》又提出，到2035年，新片區建成具有較強國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區，形成更加成熟定型的制度成果，打造全球高端資源要素配置的核心功能，成為中國深度融入經濟全球化的重要載體。

《方案》又指，新片區參照經濟特區管理。要建立以投資貿易自由化為核心的制度體系。在適用自由貿易試驗區各項開放創新措施的基礎上，支持新片區以投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由等為重點，推進投資貿易自由化便利化。要建立全面風險管理制度。以風險防控為底線，以分類監管、協同監管、智能監管為基礎，全面提升風險防範水平和安全監管水平。

《方案》指，要建設具有國際市場競爭力的開放型產業體系。發揮開放型制度體系優勢，推動統籌國際業務、跨境金融服務、前沿科技研發、跨境服務貿易等功能集聚，強化開放型經濟集聚功能。加快存量企業轉型升級，整體提升區域產業能級。

（新華社）