中國遭美國列為匯率操縱國　胡錫進稱指控可笑：美方只是虛張聲勢

美國財政部8月5日宣布將中國列為「匯率操縱國」，作為對人民幣兑美元匯率當日「破7」的回應。 對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進刊文表示，「匯率操縱國」的指控可笑，美方只是虛張聲勢，向中國展示它在「發脾氣」。

人民幣兑美元匯率「破7」。（視覺中國）

文章以〈匯率操縱國，一項可笑且貶值的指控〉為題，開首先指出，白宮早就有將中國列為匯率操縱國的意思，但是否將一國列為匯率操縱國，美財政部有三項公開的明確規定，中國只在「對美擁有大額貿易順差」這一項上能與之對應。美方突然宣布中國為「匯率操縱國」，完全是一項政治決定，而且是向中國展示它在「發脾氣」。

文章稱，絕大部分中國人不相信中國在「操縱匯率」，匯率下跌雖有利於出口，但它對在此時鼓舞社會信心不是好事，被廣泛看成對中國「弊大於利」。而且，人民幣匯率下跌壓力已持續一段時間，中國的金融政策是保人民幣穩定，而非放任它下跌。「當中國被認為更多允許市場因素決定人民幣匯率，接受它『破7』時，華盛頓反而指責中國在『操縱匯率』。」

文章強調，美國是世界上最頻繁指責他國「操縱匯率」的國家，將中國拉入這個黑名單，政治意味被「突出了出來」。而在美國對中國產品的徵税早已大規模實施的當下，「匯率操縱國」成了一頂嚴重貶值的空帽子，它已是美方的虛張聲勢。

稱「匯率操縱國」已嚴重貶值

文章提及美國對華打「關税戰」，表示它現在每出一拳，都同時在往自己的心窩上打，「看看美國股市連續幾個交易日的慘跌，貿易戰是雙輸的規律多麼強大，美方不可一世的傲慢又是多麼渺小、可笑......一切都是美方自找的，它又一次在錯誤的時間找了一個錯誤的對手開打了一場錯誤的經貿戰爭。」

文章結尾道，中美經貿衝突愈演愈烈的負面螺旋已經形成，但中國有兩大美國沒有的「著陸場」，一是中國強大的政治體制和中國人民同仇敵愾的凝聚力，二是中國正在快速擴大的內需市場和取之不盡的發展潛力。「中美誰的身後是可供迴旋的腹地，誰的身後是政治懸崖，我們願意讓時間來證明。」