【8.5罷工】戰火蔓延　兩岸對立下的「一芳」各表

8月5日，香港發動了「三罷」（罷課、罷市、罷工）運動。值得注意的是，位在「香港」的台灣一芳水果茶分店也同步響應。只不過，分店如此大方宣告立場，讓一芳的代理商捏了把冷汗。 果然，一芳台灣水果茶的內地「官方微博」隨即發表了一紙聲明，稱公司會「維護一國兩制」等說法。此舉立即造成一芳發源地的台灣，輿情沸騰，網民們紛紛揚言抵制。 撰稿︰衛木槿

蔡英文指水果茶「加了政治味就不太好」。（蔡英文Facebook）

對此，台灣官方也順著民眾情緒作出回應。蔡英文於今（6）日就針對一芳事件表示，「水果茶希望天然的最好，加了政治味就不好了」，她也提到政治一直侵入到傳統上非政治的領域，比如旅行，喝的茶或看的戲劇節，暗示近期兩岸關係過度政治化。

事實上，同樣作為民生消費品牌，一芳這次的爭議不禁使人聯想到2018年發生的吳寶春「台獨麵包」事件，吳寶春同樣也是用一紙支持九二共識的聲明，讓台灣網民「心碎」。

持平而論，從過去到現在的這種聲明，其實都是生意手段。且最重要的，並未有大陸官方介入施壓的跡象，但經過各自「審查聲明」，卻都演變成政治事件。

「台獨麵包」吳寶春事件才發生不久，現在又有「一芳多表」事件。（VCG）

顯然，這些扭曲現像所反映的，莫過於兩岸政治對立下，民粹情緒的爆發與宣洩，用自身的政治正確以及對於政治前途的焦躁不安，因此投射在商人或商品身上。如此一來，兩岸民眾的「玻璃心」，當然一碰即碎。

再回到一芳的案例，「認同」罷工的是香港一芳分店，而另外進行政治表態（維護一國兩制）的又是香港一芳的經營商「上海墨印」，但受到波及的，卻是無數在台灣的一芳加盟主，於是這些台灣一芳們便又宣言「反對一國兩制」，讓人懷疑「一芳」是否精神分裂。

各地的ㄧ芳，因地制宜，陸續發表符合當地政治正確聲明。（截取網絡）

事實上，不同於大型跨國企業會在各地販賣經營權進行高端代理，一芳作為品牌商，接受海內外業者加盟，採取策略為中端加盟，因為技術門檻與加盟金相對高端門檻低，且品牌定位清楚、形象良好，因此吸引許多業者加入。

那麼，在這種加盟體系當中，品牌形象定為牽一髮動全身。如果品牌形象受損，無數加盟商將受到牽連，也因此各加盟商為求自保，便紛紛跳出澄清切割，形成今次的「一芳多表」的畫面；同時，也突顯了品牌經營與加盟業者之間的自由空間，以及管理的問題。

過去，當政治言論未擴散到日常消費時，品牌總部與加盟業者之間仍具相對的自由度，但今日兩岸政治氛圍緊張的狀態之下，品牌言論口徑統一控管是否成為一種選項？在這樣統一口徑之下，台灣引以為傲的民主招牌是否又將沾上灰塵？

位在台灣的一芳分店，極力辯駁自己立場，此番「一芳多表」的現象，令人深刻。（截取網絡）

直白的說，民生消費甚至日常飲食本與政治無關，如果台灣民眾不喜歡中國大陸時不時對藝人或影視作品有意無意施壓，那今日不論是大陸或是台灣消費者對於這個那個品牌進行政治抵制，其實也是在要求對方做政治表態，讓日常生活「泛政治化」。這類的惡性循環，對於建構一個充滿自由空氣的社會是很不利的。

尤其，香港目前的情勢動盪、緊繃，兩岸關係也隨之變得緊張，民間情緒同樣因而在積累。這個時候，社會更是需要冷靜，並進行理性判斷，沒有必要讓政治上的戰火延續到社會民生經濟，更沒有必要讓社會民眾之間互相敵對仇視。

總之，無論是一芳或是吳寶春，就讓他們好好搖飲料、好好揉麵包，讓上層政治歸上層政治、底層民生歸底層民生，莫讓「政治口水」影響到安居樂業的民眾基本需求。