【逃犯條例】環球時報：示威群體是烏合之眾　被有政治私利者利用

香港《逃犯條例》引發的爭議持續，幾乎每週均出現示威活動，近日更演變為示威者與警察直接衝突。 官媒《環球時報》今天（7日）發表社評指，示威群眾被有政治私利和野心的人所利用，以偏負面詞語「烏合之眾」描述他們，不是為了羞辱示威者，而是對示威群體的理性總結。

圖為8月3日旺角再遊行。（資料圖片）

文章稱，政治學詞彙「烏合之眾」被用作描述世界各地的示威群體，意思是人只要投身到廣場示威中，就容易被煽動，很可能與平時謹慎守法的自己判若兩人，在示威現場的大氛圍下加入到對法治的集體蔑視。最重要的是，他們一定會被極少數「政治領袖」操縱。這是全世界政治示威的規律。

文章指出，香港的激進示威者大部份是年輕人，對「民主」「自由」等口號很敏感，非常容易被點燃，加上年輕人有買房等各種壓力，如今突然有了街頭上洋溢着「政治豪情」的抗議活動，一些人便情不自禁地捲入其中。

指年輕人受煽動 人生將付代價

文章指，這些香港年輕人因為覺得好玩、被別人激將和煽動、受到現場氣氛的裹挾，而衝在激進示威的最前頭，甚至參與到暴力活動中。來自西方輿論的誇獎增加了他們認為自己在從事正義事業的幻覺，以他們的閲歷，很難冷靜下來、用批判視角反思當下香港動盪，「他們十分感性地徘徊在遊行隊伍中。」

文章進一步指，香港發生暴力活動的現場往往有兩種人，一種是「真正的暴徒」，他們「被徹底洗腦了，決心與國家為敵」，目的是搞亂香港。更多人是跟着起鬨，但其中有一部份陷了進去。然而在暴力現場這兩種人是很難區分的。

文章最後指，捲入當前的暴力活動終將成為人生污點被記錄下來，在未來的人生中付出代價，那些案底往往成為他們職業生涯的消極因素。即使思想激進的企業主，多數也不會歡迎「民主鬥士」進他們的公司攪局。做獨立思考者，不做「烏合之眾」的一分子，這是動盪環境下香港年輕人至關重要的智慧和情商。

（環球時報）