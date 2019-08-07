美國將中國列為「匯率操縱國」　美專家：摻雜政治因素

美國財政部當地時間周一（5日）宣布將中國列為匯率操縱國，令中美貿易戰有升級為貨幣戰的態勢。 官媒《新華社》6日的報道引用多名美國專家觀點稱，人民幣匯率波動符合市場規律，不應受到美方責難。

據報道，耶魯大學高級研究員史蒂芬．羅奇（Stephen S. Roach）指出，美國將中國列為「匯率操縱國」，摻雜了政治因素。羅奇認為，如果美方在加徵關税等方面繼續加碼，將難免遭到中國反制。

諾貝爾經濟學獎得主保羅．克魯格曼（Paul R. Krugman）表示，美國一些政客聲稱人民幣貶值是匯率操縱，卻無視美方此前對中國輸美商品加徵新關税對匯率的影響。此次匯率變化正是市場發揮更大作用的體現。

中國人民銀行早前表示，人民幣匯率是市場供求和國際匯市波動的反映。（資料圖片／視覺中國）

前美國財政部副助理部長索貝爾（Mark Sobel）也認為，美方不應該將中國列為「匯率操縱國」。他表示，中國經常帳戶已經接近平衡，外匯儲備在2014年到2017年初下降約1萬億美元，之後一直保持穩定。在這種情況下，指控中國操縱人民幣匯率難以被認同。

而美國智庫戰略與國際問題研究中心中國商業與政治經濟項目主管斯科特．甘迺迪（Scott Kennedy）認為，人民幣匯率「破7」不是中方操縱匯率的證據。

《新華社》的報道還指出，據美聯社消息，自2017年初上台以來，本屆美國政府發布的5份匯率政策報告，都沒有將中國列為「匯率操縱國」，此次美國財政部發布的是一份新聞稿，而非每六個月發布一次的常規匯率政策報告。

（新華社）