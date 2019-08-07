太平洋島國還不起債務怎麼辦？　中國外交部：貸款前會嚴格評估

國際社會持續關注中國對太平洋島國貸款的情況，美國等國家更以「債務陷阱」來形容中國在當地的投資。 中國外交部今日（7日）表示，中方在批准貸款項目之前，會進行嚴格的經濟和技術評估，充分考慮受援國的債務可持續性和還貸能力。

位於薩摩亞首都阿皮亞的一個港口。（路透社）

有媒體詢問，中國是否會投資薩摩亞或向該國貸款，建立一個新的商業港口？外交部發言人華春瑩表示不掌握具體情況，又強調會同包括薩摩亞在內的太平洋島國在基礎設施等廣泛領域開展互利共贏的經貿投資合作。

又有媒體詢問，若太平洋島國不能償還債務，中國會採取甚麼行動？華春瑩表示，中國秉持平等、互利、開放、可持續等原則，在力所能及範圍內為太平洋島國提供不附加任何政治條件的真誠援助，有力促進了島國國家發展和民生改善。

華春瑩續指，中方提供的貸款充分尊重受援國政府意願，投向受援國急需發展且存在資金缺口的領域。中方在批准貸款項目之前，會進行嚴格的經濟和技術評估，充分考慮受援國的債務可持續性和還貸能力。

路透社今日報道指，薩摩亞最大的債權人就是中國，佔了外債比重將近4成。中國表示有意資助該國建一座商業港口，引發外界關注中國將來會否在當地部署軍事基地。

（外交部網站）