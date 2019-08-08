【觀察】大陸封殺金馬獎側記　演藝及影視從業人員的矛盾心情

大陸早前宣布暫停台灣自由行後，隨後又於近日禁止大陸影片和相關人員參加2019年第56屆台北金馬影展，引起廣泛關注。 金馬獎是華語電影最重要的指標獎項之一，大陸封殺可能跟兩岸關係不斷惡化有關，亦有可能是源於上屆的台獨爭議。 分析認為，不少演藝及影視從業人員對此心情矛盾，雖然失去一大交流機會，但同時也省卻一層心理負擔。

上屆金馬獎最佳紀錄片《我們的青春，在台灣》，得獎導演傅榆在感言提到「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待」，結果引發後續一系列的政治風波。（中央社）

大陸的「封殺令」一出，相信對於不少演藝和影視從業人員來說，心情相當矛盾複雜。其中一個原因當然就是失去了金馬獎這一文化舞台，甚至有的已經準備多年，結果卻只能默默退出。

據台灣傳媒報道，大陸今年有報名金馬獎的得獎熱門作品，有入圍柏林影展主競賽單元並得到最佳男女演員獎的《地久天長》、入圍康城影展主競賽單元由胡歌及桂綸鎂主演的《南方車站的聚會》，以及大陸獨立電影導演婁燁執導的《蘭心大飯店》。此外，大陸紀錄片《少年問道》記錄4名修道青年的600公里宗教朝聖之旅同樣是焦點之一。但在大陸的「封殺令」下，上述作品都將無法參加金馬獎。

但他們同時有另一個矛盾心態，正正由於上屆的台獨爭議，再加上兩岸關係不斷惡化，讓觀望是否要參與金馬獎的人多了一層心理負擔，深怕會因為近期的香港事件，使金馬獎染上「獨味」，面臨要政治表態的局面。故大陸的「封殺令」對他們而言反而在心態上落得輕鬆，即使不參加金馬獎，在兩岸三地的文化圈中也沒有人情壓力和包袱，可以將一切原因都歸責大陸以政治幹預藝術。

上屆台灣金馬獎頒獎典禮在台北舉行，最後的「最佳劇情長片獎」的頒獎人鞏俐拒絕頒獎，有傳是她不滿意最後的評選結果，也有人說是因為《我們的青春，在台灣》導演傅榆發表的台獨言論。（視覺中國）

但值得一提是，大陸民眾幾乎是一面倒的支持「封殺令」，主因當然是民族主義不斷抬頭，另一個可能性是近來大陸電影水準不斷提升，文化自信獲得提高，令金馬獎已成為可有可無的損失。可惜是大陸電影水平的提升或許表現在資本的投入和拍攝技術和手法的精進，文化和藝術的創新則是需要不斷累積和交流，「封殺令」將會對大陸的電影產業帶來一定衝擊。

在兩岸關係不斷惡化的情況下，大陸此舉似乎已是「必要之惡」，問題是暫時還是永久，恐怕要取決於兩岸關系的未來發展。