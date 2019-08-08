倒計時不足60天　中共為何仍未公布國慶閲兵消息？

今年10月1日是中共建政70周年紀念日，按照十年一大慶的慣例，中共將在北京天安門廣場舉行大閲兵，雖然距離十一不到60天，但截至目前，中共官方仍未正式宣布將舉行建國70周年閲兵。外界預計，按照以往慣例，中國官方通訊社新華社將擇機適時公布國慶70周年閲兵的消息。香港騷亂和中美貿易戰平息或緩解之後，將是一個合適的時機。

2009年10月1日，中共建國60周年大閲兵在北京天安門廣場舉行。（VCG）

在今年6月中國國防部例行記者會上，有記者希望介紹「國慶閲兵的籌備和訓練情況」並問「是否會有新型武器裝備亮相」，但新聞發言人惜墨如金，僅僅表示：「關於軍隊參加國慶70周年有關慶祝活動，我們將適時發佈信息。」

回顧20年前，1999年中共建國50周年大閲兵，解放軍總參謀長傅全有早在當年3月全國兩會期間就透露了軍隊「要精心組織首都國慶閲兵」的消息。

一個月後的4月12日，中國官方通訊社新華社報道，國慶慶祝活動籌委會舉行新聞發佈會，詳細介紹國慶慶祝活動的安排。包括文藝晚會、國慶招待會、慶祝大會、閲兵、群眾遊行、聯歡晚會、群眾聯歡、燃放焰火、群眾遊園、建國50周年成就展覽等。新聞發佈會還透露慶祝大會、閲兵和群眾遊行規模約50萬人，並宣布國慶前夕將在北京設立新聞中心，歡迎中外記者報名採訪。

7月23日，時任中共最高領導人江澤民赴北京郊區閲兵村視察閲兵部隊，新華社公開報道了這一消息並配發照片。

在胡錦濤時代，國慶60周年閲兵消息公布時間更早。中共喉舌《人民日報》在2009年1月21日就在頭版報道「國慶60周年閲兵準備工作已展開」。解放軍總參謀部作戰部戰略規訓局副局長蔡懷烈介紹，這次閲兵涉及陸軍、海軍、空軍、第二炮兵部隊、武警部隊以及民兵和預備役部隊，還將展示一些新型武器裝備。參閲要素更加齊全，裝備類型更加多樣，兵種專業更加全面。閲兵將重點展示中國特色武裝力量體系建設成果，以軍隊力量為主，以國產現役主戰裝備為主。

另外，國慶閲兵也成為2009年兩會的熱門話題。閲兵村正在建設、部隊開始封閉訓練、中國最新型戰鬥機殲十戰機將亮相、將有戰術和戰略導彈參加、陸軍航空兵將以嶄新形象亮相、部分北京奧運會工作人員轉入國慶籌備、張藝謀將執導國慶焰火晚會等信息紛紛釋放。媒體也報道了全國政協委員建議，閲兵增加老兵方陣、應有軍民互動環節的新聞。

2017年，慶祝中國人民解放軍建軍90周年閲兵。（資料圖片）

當年8月24日，新華社報道了國慶慶祝活動的具體安排。與1999年類似，但沒有文藝晚會，群眾遊行規模減為20萬人。報道還說，北京天安門廣場將陸續舉辦涉及慶祝活動相關內容的演練活動。

在鄧小平時代，新華社於1984年9月12日公布將舉行國慶35周年大閲兵。

外界預計，按照以往慣例，新華社將擇機適時公布國慶70周年閲兵的消息。香港騷亂和中美貿易戰平息或緩解之後，將是一個合適的時機。