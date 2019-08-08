【逃犯條例】建制「正義力量」總動員　解放軍出動再成焦點

8月7日，港澳辦和中聯辦舉行「關於香港局勢座談會」，港區人大政協和各界建制人士悉數出席，可說是一場總動員大會。 會上港澳辦主任張曉明直言，建制派應該放下個人利益和恩怨，團結一致支持特區政府和香港警隊。中聯辦主任則呼籲，建制人士應維護特區政府管治權威，用各種行動挺特首和警隊，並要積極舉辦活動，「發揮正氣力量」。

8月6日，港澳辦新聞發言人楊光亦鼓勵「正義力量站出來」，「維護美好家園」。那麼甚麼是涉港機關所指的「行動」和「活動」呢？港媒《明報》和《星島日報》均於8月8日引述消息，透露箇中含義。

被指邀請省港「外援」充撐場面

王志民於座談會上，兩度稱讚建制中人籌辦「撐警集會」，又提到信和集團主席黃志祥父子三人一同冒雨出席「守護香港」集會。另外，王志民亦點名讚揚全國政協副主席董建華、各大建制社團及同鄉會等等。

7月20日，「守護香港」集會人士把「香港廣州社團總會」的標語牌插在添馬公園的花圃中。（羅君豪攝）

由上層動員來看，官方布局和2014年佔領運動相距不遠，有政商界名流現身宣導，有建制派搞手籌集人員資金，舉辦大型活動，也有基層組織充當地區「樁腳」，深入街坊鄰里。

不過迄今為止，建制派的動員力量並不理想，無力籌辦大型遊行之餘，連集會也被指要邀請省港「外援」充撐場面，令人尷尬。或者有見及此，涉港機關認為有需要督促加持。

「有背景人物」多次襲擊示威者

另一方面，7月21日元朗襲擊事件，數以百計白衣人在大馬路高舉國旗巡遊，繼而如入無人之境般在鬧市無差別襲擊市民。對於有報道指其身居幕後，中聯辦直斥謠言意在抹黑中央駐港機構形象，並一併反對「黑色恐怖」和「白色恐怖」。

座談會上也有個別與會者提到，近日「有背景人物」多次襲擊示威者，認為這些事件徒添警方壓力，損害警隊形象。

儘管有些人視白衣人為「正義力量」，建制陣營大多就此極力否定和譴責。元朗襲擊事件中，警方表現備受批評，至今仍是各方攻擊的「痛點」，官警黑勾結一說陰霾未散。

目前為止，官方判斷警隊有足夠武力「止亂制暴」，問題是處於輿論下風，警權處處受制，因此有必要動員打氣。如果站在建制立場，慫恿官方動員散兵游勇的白衣人作為「後備軍」，無異是一劑糖衣毒藥，輕則招來輿情強烈反彈，正規警隊軍心不穩，重則引致民間派系大仇殺，血流成河下玉石俱焚。

梁愛詩：出兵不牴觸「一國兩制」

當然如果發生不測事態，港府無力控制局面，北京亦表明會出兵恢復秩序，基本法委員會前副主任梁愛詩便在會後指出，出動解放軍並不牴觸「一國兩制」。

行政會議成員湯家驊卻提出另一種看法，他指出《基本法》就軍事介入有明確規定，但不論是港府要求，抑或是全國人大常委會下令：「這亦代表著特區無能力，或無法自治，那『一國兩制』亦可被視為名存實亡了。」

總括而言，沒有「一國」大開方便之門，香港的營商吸引力蕩然無存；沒有「兩制」之別，外國和外資沒有對香港另眼相看的理由。

香港是中國領土，出兵與否由北京定奪，「不需要別人的建議」（美國總統特朗普語），可是現實是人和錢都會用腳投票，出兵是否牴觸「一國兩制」，資本有自己的看法，不一定拿《基本法》作參考。隨著事態發展，任何選項都有取捨和犧牲，軍事介入與否取決於北京如何計算成本效益。