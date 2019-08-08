陝西省委原秘書長錢引安被控受賄6313萬　當庭認罪擇期宣判

廣東省廣州市中級人民法院今天（8日）一審公開審理了陝西省委原常委、秘書長錢引安受賄一案。 錢引安當庭表示認罪、悔罪。庭審結束後法庭宣布休庭，擇期宣判。

廣州市中級人民法院一審公開開庭審理了陝西省委原常委、秘書長錢引安受賄一案。（網上圖片）

據廣州市人民檢察院起訴指控，2001年至2017年，錢引安利用擔任陝西省長安縣縣長、西安市長安區區長、中共西安市長安區委書記、中共西安市雁塔區委書記、西安市副市長、寶雞市市長、中共寶雞市委書記等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、工程推進、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受他人財物折合人民幣共計6313萬餘元。

錢引安被查與秦嶺別墅案有關。（網上圖片）

4月29日，錢引安被雙開，官方通報指出錢「一再拒絕接受組織教育幫助和挽救，拒不交代問題，對抗組織審查」措辭十分嚴厲，也較為罕見。

公開資料顯示，錢引安生於1964年，陝西西安人。長期在西安從政，歷任西安市灞橋區新合鄉副鄉長、鄉長、灞橋區洪慶鎮鎮長。長安縣長、長安區委書記、雁塔區委書記。西安副市長、寶雞代市長、市長、市委書記。

2017年5月，錢引安任陝西省委常委、省委秘書長。當時的省委書記是婁勤儉，婁勤儉現在擔任江蘇省委書記。

2018年7月以來，秦嶺北麓西安段1,194棟違建別墅被整治。（資料圖片）

2018年11月1日，錢引安涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委紀律審查和中國國家監委監察調查。 《北京青年報》同日報道，錢引安2002年在西安市長安區任職時提出「新長安戰略」。它與秦嶺違規別墅關係微妙。也是在2003年，秦嶺北麓的違建別墅開建。2018年7月以來，「秦嶺違建別墅拆除」備受社會關注，中共總書記習近平對秦嶺違建別墅問題先後六次做出重要批示指示，但當地遲遲未改。

2018年7月以來，秦嶺北麓西安段1,194棟違建別墅被整治。然而，2014年7月，西安市調查組上報稱違建別墅的數量只有202棟。可見，漏報的程度之大。陝西已有多名官員涉秦嶺別墅案落馬。