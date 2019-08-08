【掃黑除惡】江門「肉霸」迫商販以高價買豬肉　判監25年

中共近年開展「掃黑除惡」運動，打擊地方上的黑惡勢力。 8月7日（星期三），江門市新會區人民法院公開宣判一宗涉黑案件，主犯被判處有期徒刑25年，其他被告分別被判處有期徒刑19年6個月至3年7個月不等。此案被列入「廣東省十大涉黑惡典型案例」。

法院審理現場。（廣東檢察微信公眾號）

案情顯示，主犯蔣某達於2009年在江門市新會區沙堆鎮梅閣村，夥同原村委會主任陳某欽等人，利用職務便利，非法轉讓、倒賣土地使用權牟取暴利。2013年，蔣某達糾集人員毆打村民，強迫村民將其位於梅閣村蓮花山120畝土地的使用權以低價轉包給自己，並將蓮花山開發成為生態園。

其後蔣某達以蓮花山為據點，糾集社會閒散人員、刑滿釋放人員長期採取暴力、威脅等手段確立組織強勢地位，逐漸形成了以蔣某達為首的黑社會組織。

該組織通過非法轉讓、倒賣土地使用權、強迫交易、開設賭場、非法採礦等犯罪活動，聚斂巨額錢財；同時，通過實施敲詐勒索、故意傷害、尋釁滋事、聚眾鬥毆、壟斷土地投標等違法活動，在沙堆鎮梅閣村一帶為非作惡。

迫商販以高價買豬肉 獲利過百萬

為壟斷區域豬肉交易市場，該組織組成「地下執法隊」，採取恐嚇、毆打、驅趕等手段，阻止外地商販進入該地區販賣豬肉，強迫當地商販以高於周邊地區的價格從指定購銷站批發豬肉，累計非法獲利過百萬人民幣。

法院最終以組織、領導黑社會性質組織罪、非法倒賣土地使用權罪、對非國家工作人員行賄罪、故意傷害罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、濫伐林木罪、開設賭場罪、非法採礦罪等9項罪名，數罪併罰，判處蔣某達有期徒刑25年，並處沒收個人全部財產，剝奪政治權利5年。其他被告分別被判處有期徒刑19年6個月至3年7個月不等，並處財產刑。

（廣東檢察微信公眾號/《南方都市報》）