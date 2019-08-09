【逃犯條例】人民日報：穩定繁榮是香港市民之福

內地官媒《人民日報》周五（9日）再就香港反對修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮發表評論文章，強調穩定繁榮是香港市民之福，如果任由遊行示威和暴力衝擊活動遷延，勢必毀蝕香港發展根基，香港幾代人努力換來的成果將毀於一旦。

文章指，示威浪潮至今已近兩個月，香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形象備受衝擊，並引述數據指過去一個月，香港零售管理協會多數會員銷售額出現明顯下滑，消費者信心指數跌至5年來谷底，東南亞赴港旅行團鋭減，預計可能會跌去70%以上。

文章指，示威浪潮至今已近兩個月，香港的法治、社會秩序、經濟民生和國際形像備受衝擊。（資料圖片）

文章認為，香港自身特色和優勢在1997年後得以保持，中西合璧的風采浪漫依然，活力之都的魅力更勝往昔，一個重要的原因在於社會經濟政治大局穩定，「正因如此，對於暴力亂港行徑，很多香港市民發出『長此下去香港沒得救』的擔憂，社會各界人士喊出『我愛香港、拒絕暴力』、『護法治、保安寧』的口號」。香港穩定繁榮，就會提升競爭力，香港亂下去，全社會都要「埋單」。當社會混亂、人心渙散，就沒有經濟發展，更沒有幸福生活。

文章又提到，香港是一個多元社會，對一些具體問題存在不同意見甚至重大分歧並不奇怪，但如果陷入「泛政治化」的旋渦，人為製造對立、對抗，不僅於事無補，而且會嚴重阻礙經濟社會發展，「倘若暴力行為持續，勢必損害香港作為國際化商業大都會的聲譽，傷害廣大香港人的切身利益和根本福祉」，直言盡快走出政治紛爭，堅決向暴力行徑說不是當務之急，也是人心所向。

文章在最後表示，香港一旦失去穩定，社會的繁榮發展就失去基礎，已經取得的成果也會喪失。香港長期積累的一些深層次矛盾，需要社會各界群策群力共同化解；香港的穩定和繁榮，需要愛國愛港者勠力同心共同維護，「維護香港法治和社會政治穩定，始終聚焦發展這個第一要務，香港的道路才能越走越寬，香港的明天才能更加美好」。

（人民日報）