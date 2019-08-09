【逃犯條例】官媒刊文指香港青年出路絕對不在街頭　籲能迷途知返

香港反對修訂《逃犯條例》的示威衝擊浪潮持續，各區都有年輕人參與街頭抗爭的身影。對此，官媒《人民日報》海外版9日發表題為《香港青年的出路絕對不在街頭》的評論文章，呼籲參加香港示威遊行的香港青年迷途知返、懸崖勒馬，向暴力違法說「不」。

他們中有不少人是受反中亂港分子蠱惑煽動而走上街頭，以為自己站在正義一邊；也有人是意氣用事，借機發洩平素累積的怨氣。然而，愈是關鍵時刻，愈要明辨是非、三思後行，不能充當反中亂港者的「馬前卒」。 人民日報海外版評論

近期在反修訂《逃犯條例》的示威遊行中，各區都有年輕人參與集會的身影。（餘俊亮攝）

《人民日報》的評論認為，香港青年在成長過程中遇到很多困難，但這些問題是不能用暴力和違法來解決，「希望已經參加了示威遊行甚至參與了一些暴力衝突的年輕朋友們，迷途知返、懸崖勒馬，回到法治、秩序的正途來，維護好香港的繁榮穩定，而不要再向邪路和危險的道路上繼續邁進一步。」

評論還稱，全社會都應該關心香港青年的健康成長，因此應加強香港青少年的愛國主義教育、國民教育，讓他們從小就全面、深入、客觀地了解自己的國家和民族。而特區政府和全社會也要採取更有效的舉措，幫助年輕人解決在住房和學業、就業、創業等方面遇到的實際困難，並為香港年輕人融入國家創造更多有利條件，出台更多到內地生活就業的便利措施，幫助他們實現人生理想。

8月5日全港大罷工期間，有年輕人參與不合作運動，阻礙港鐵列車門關閉。（盧君朗攝）

評論最後還說，相信經過冷靜思考，愈來愈多的香港青年將向暴力違法說「不」。「如果香港青年人把自己的前途和命運與祖國的繁榮發展緊緊地聯繫在一起，他們的前途是非常光明的，他們的道路是非常寬廣的。」

（人民日報）