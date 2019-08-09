【逃犯條例】美國「流氓政權論」撕破臉　藉「定性」中國掀外交戰

8月7日，美國駐港澳總領事館政治組主管(Political Unit Chief) Julie Eadeh與香港眾志成員會面，本港多間傳媒均有報道。 其中《大公報》詳細列出Julie Eadeh與其丈夫的詳細背景，以及兩名兒子的姓名等；外交部駐港公署則於同日稱，Eadeh此舉是接觸「港獨」組織頭目，並就此提出嚴正交涉。

美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）就此回應，指控中方披露有關官員的資料，兩度形容這是「流氓政權」（thuggish regime）所為，並非負責任國家的行徑。

傳媒以thug稱呼元朗白衣人

Thuggish是形容詞，港媒翻譯作「野蠻」、「兇惡」、「流氓」或「暴徒」，而根據網上劍橋字典，其名詞thug解作「惡棍」、「暴徒」或「罪犯」。

7月21日晚上有大批白衣人在元朗無差別攻擊市民。 （陳永武攝）

7月21日元朗襲擊事件，數以百計白衣人手持藤條和棍棒，無差別毆打市民，如入無人之境。許多英文媒體便以thug一字稱呼兇徒，政務司司長張建宗亦於7月26日斥責該等「暴徒」肆意襲擊手無寸鐵的市民，同時承認警方處理手法與市民期望有落差，願意就此道歉。

由此可見，美國國務院以thuggish regime指稱中華人民共和國，實屬嚴重指控和侮辱。外交部駐港公署即於8月9日反駁，指美方有關言論是對中方的公然詆毀和誹謗。

美國貿易戰肆意「霸凌」中國

過去中國外交部和官方機關也有不少「金句」，諸如「敢於亮劍」、「奉陪到底」、「得道多助，失道寡助」、「勿謂言之不預也」等等，語氣是戲劇化了一些，但本質都是表明本國立場，捍衛自身利益。

至於指責美國，中方用詞頂多止於「背信棄義」、「霸權心態」和「霸凌主義」，而這些講法大致合乎事實。

美國去年挑起貿易戰，對中國窮追猛打，邊打邊談，合心意時勸誘中方大額購買農產品，不合心意時威脅開徵一輪又一輪關稅。尤有甚者，華府號召盟友封殺中國電訊業龍頭華為，下令美企「斷供」原材料、零件和技術，兼且以違反伊朗禁運令為由，要求加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟。

上述霸凌行徑還只是冰山一角，美國對華圍堵如果不是利用全球霸權優勢，肆意欺負中國，又會是甚麼呢？儘管如此，北京一直限於「對等還擊」，強調不怕事也不惹事，更從未標籤美國為「惡棍」、「暴徒」或「罪犯」。

無賴政權、邪惡軸心和暴政據點

西方外交官發言全部經過精挑細選，美國國務院更不會隨口「定性」中國，用上thuggish regime難說是意外失言。

過去多年來，美國有一整套外交「定性」術語：朝鮮和委內瑞拉是「無賴政權」（rogue states），伊朗是「邪惡軸心」（axis of evil），而白俄羅斯是「暴政據點」（outpost of tyranny）。華府認為這些政權藏有大殺傷力武器，參與犯罪活動，贊助恐怖主義，或是蔑視民主和人權。

不論是「流氓政權」抑或是「暴徒政權」，美國可以藉著「定性」中華人民共和國，利用簡單易用的標籤，引導盟友統一口徑，發動新一波外交攻勢。

8月8日，就在「流氓政權論」面世前後，澳洲國會情報和安全聯合委員會主席黑斯蒂（Andrew Hastie）便在報章刊文，指中國有意取代美國，成為太平洋地區霸權，又形容西方國家處理中國崛起時，仿如過去未能阻止納粹德軍肆虐。

綜觀香港示威浪潮，是次涉及美國外交官的事件尚算小事，不過華府已藉此大做文章，提高嗓門發放集結訊號，相信北京未來要花一番功夫去應付了。