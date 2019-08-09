【觀察】北京耐心耗盡即將地動山搖　蔡英文的兩岸答卷「不及格」

當台灣總統蔡英文被指與香港發生的暴力事件存在關聯時，可想而知北京的怒火。這位自上台開始，北京就冀望其能在「九二共識」的答卷上寫下正確答案的台灣領導人，已經在香港問題和中美貿易戰問題上接連挑戰北京的耐心。

官媒新華社在8月5日借香港民建聯副主席陳勇之口，直接點名蔡英文，稱其與香港事態脱不了干係。早前，7月31日，香港前特首董建華在解放軍駐香港部隊酒會時也指，香港這次「暴亂」，國家已查明大部分資金是台灣民進黨蔡英文資助的，目的是配合美國搞亂香港，然後攻擊「一國兩制」失敗，煽動台灣民眾撈選票，以求連任。

繼8月1日暫停陸客赴台自由行後，大陸官方於8月7日再出手，宣布「暫停大陸影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展」。（資料圖片）

干預香港事件的指控以及蔡英文上台以來一系列在政治、經濟、軍事和意識形態領域挑釁中國大陸的舉動，已經促使北京收回原本擺在她面前有關「九二共識」的「未完成的試卷」，並判寫上「完全不及格」的評語。北京也用暫停自由行和大陸影視演員參加台灣金馬獎的禁令，向蔡英文傳遞出「基礎不牢 地動山搖」絕非虛言。

北京一直在等待蔡英文交卷

2016年5月20日，剛剛宣誓就職的台灣領導人蔡英文，就因其對兩岸政治基礎的「九二共識」的模糊表態而收到北京的一份「未完成的答卷」。

當天上午的就職儀式上，蔡英文表態稱「尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實」，只是承認了這個歷史事實，卻並未言明是否承認「兩岸同屬一個中國」這個「九二共識」；當日下午，中共中央台辦、國務院台辦負責人即發表談話，認為蔡「沒有明確承認『九二共識』和認同其核心意涵，沒有提出確保兩岸關係和平穩定發展的具體辦法」，蔡對九二共識的模糊態度是「一份沒有完成的答卷」。

隨後，蔡英文以經濟上的「新南向」和文化上廢止「去中國化」課綱微調等實際動作，挑戰北京的耐心。

這是蔡英文政府上台後台海兩岸第一次就「未完成的答卷」展開試探和交鋒。此後，這樣的交鋒和話題爭議還進行了數次。

中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「習五點」，倡議在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上探索台灣版「兩制」模式。（資料圖片）

第二次交鋒是蔡英文2017年任職台灣領導人一週年及至中共十九大前後。

2017年4月蔡英文執政將近一週年時，她在接受路透社採訪時卻期待北京脱出舊格局 「面對新答卷」，這被指是蔡英文明確宣布不再答北京的試卷了。但此時大陸似乎仍冀望蔡英文能做出某些轉圜，5月，中國大陸國台辦主任張志軍仍表態希望蔡英文給出一份「不僅要有政策表述，而且更要有實際行動」的「答卷」。

2017年10月，中共十九大報告中提出要尊重「九二共識」歷史事實，當這句話被台灣島內一些輿論認為與蔡英文的表述類似，有可能成為兩岸關係的新起點時，中國大陸國台辦發言人馬曉光則重申，「九二共識」的歷史事實與蔡英文所稱的「九二會談」的歷史事實，兩字之差有很大區別。並稱蔡英文「應該繼續完成答卷，也就是說要明確表明尊重『九二共識』的歷史事實，認同兩岸同屬一個中國。」於是，北京又將這份答卷擺回了蔡英文的面前。

在這期間，蔡英文圍繞李明哲案的政治操作、過境美國夏威夷等，都讓北京不爽。

當2018年5月，蔡英文執政兩週年時，有記者向國台辦詢問是否還在等蔡英文的答卷，國台辦的態度已經明顯轉硬，指民進黨當局拒不承認「九二共識」，「破壞了兩岸的共同政治基礎」，「造成當前兩岸關係的緊張對立，責任在台灣方面」。不過仍稱「持續擴大兩岸經濟文化交流合作」，顯示北京對蔡英文仍舊寄予一絲希望。

台海兩岸圍繞「未完成答卷」的第三次交鋒發生在2019年元旦後，這次完全可以稱為雙方攤牌的交鋒，使得蔡英文完全暴露了自己對「九二共識」的拒斥態度，由此也「完成」了她的答卷，但卻並非北京想要的答案。

2019年1月2日，在蔡英文前天新年談話提出兩岸關係的「四個必須」「三道防護」，稱要建立台灣的「資訊安全網」與「民主防護網」後，中共總書記習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出「習五點」，倡議在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上探索台灣版「兩制」模式。

對於習的講話，蔡英文強硬表態，稱始終未接受「九二共識」也絕不接受「一國兩制」，並將對岸稱為「中國」。

這意味着，蔡英文最終在答卷上給出了自己明確的答案，就是不承認「九二共識」。

而在隨後的半年餘時間中，蔡英文以實際行動為自己的答案做出註腳。在中美貿易戰中鐵桿站隊美國，促成美國總統特朗普任內第四次對台軍售，推出「國安五法」修訂，加緊推出「中共代理人」修法，發起「反紅色媒體」行動，並以「今日台灣就是明日香港」的表態撐香港反修例遊行。

至此，北京對蔡英文已不抱任何幻想。

不可誤判的「地動山搖」

通觀圍繞「未完成答卷」的交鋒過程，北京在前期始終是對蔡英文留有餘地的，希望她能改弦更張，說出北京想要的答案。但蔡英文日益升級的反操作最終徹底令北京失望。北京已經將蔡英文面前的試卷收走，並在其上寫下「完全不及格」的評語。

這不僅僅只是寫下評語那麼簡單，此後，北京將推出實質性「懲罰」。暫停自由行和金馬獎禁止令或只是開始，過後可能要推出的其他「懲罰性」措施。兩岸關係真可能要「地動山搖」。

2015年中國大陸兩會期間，習近平在看望參加全國政協會議的民革、台盟、台聯委員時發表對台講話指，如果兩岸雙方的共同政治基礎（「九二共識」）遭到破壞，兩岸互信將不復存在，兩岸關係就會重新回到動盪不安的老路上去。「基礎不牢，地動山搖。」

台灣執政當局可能一直誤判和低估了「基礎不牢，地動山搖」這句話，事實上，這句話絕非危言聳聽。

在台灣大選即將到來的當口，北京的警告性舉動也在給未來的台灣領導人和民眾提了個醒：大陸已經在台灣「參選」，台灣政治人物必須在兩岸關係上明確表態，台灣民眾也需慎重考慮自己手中的選票，是否要投給一個北京「不喜歡」的政治人物。

而從台灣島內目前的選舉情勢和民調來看，不能完全排除蔡英文連任的可能性。如果在2020年大選後蔡英文仍上台執政，那麼沒有了連任壓力的蔡英文有可能推出更多政治操作以挑釁北京，而北京則恐將抱以更大規模和空前力度的對台制裁措施。這些制裁，可能是瞄準經濟和文化領域，也可能是瞄準拒不承認「九二共識」的政治人物和黨派，當然，恐也不能排除兩岸發生低烈度的軍事摩擦。

屆時，外界將會看到，「地動山搖」絕非虛言。