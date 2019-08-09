近期中國外交人事調整頻繁。2019年以來，中國一批副部級外交官員集中履新，駐德國、日本、埃及、印度、法國、俄羅斯大使，以及常駐聯合國、常駐日內瓦代表均有調整。

據新華社8日消息，國家主席習近平根據全國人大常委會的決定任免駐外大使，其中包括：任命孫衛東為駐印度大使，任命盧沙野為駐法國大使兼駐摩納哥大使，任命張軍為常駐聯合國代表、大使。

此前，新任駐德國大使吳懇、駐日本大使孔鉉佑、駐埃及大使廖力強，分別於2019年3月、5月、6月到位。常駐日內瓦代表陳旭，也於5月就任。

新任駐俄羅斯大使有待公布，不過外交部官網顯示，升任外交部副部長未滿半年的張漢暉已離開外交部高層。

中國外交人事密集調整，上半年8名副部級官員履新。（視覺中國）

據悉，7名已公布的新任駐外大使中，孔鉉佑此前擔任外交部副部長、朝鮮半島事務特別代表，此次履新屬於平級調整；孫衛東、盧沙野、張軍、吳懇、廖力強、陳旭6人，均於履新後躋身副部級。

據瞭解，8名前任駐外大使有5人到齡退出一線，另有3人回國任職，其中駐印度原大使羅照輝、常駐聯合國原代表馬朝旭，雙雙履新外交部副部長。常駐日內瓦原代表俞建華，「回爐」商務部出任黨組副書記、副部長、國際貿易談判副代表。