【逃犯條例】「劉業成回巢」上微博熱搜　內地網民讚「臨危受命」

警方今（9日）早公佈，前警務處副處長（行動）劉業成獲委任臨時警務處副處長（特別職務）職位，即日生效。該編外職位的主要職責為協助警務處處長處理大型公眾活動及策劃未來多項大型行動，包括國慶70周年相關的慶祝活動等。 此一消息不僅在香港引起關注，在內地亦引發媒體及網民注意，在新浪微博上，相關消息更是衝上熱搜榜。許多網民讚劉業成「臨危受命」，對其寄予厚望，甚至還有網民主張日後將劉的故事拍電影。

劉業成獲委任一臨時警務處副處長職務的消息登上熱搜。（微博截圖）

據早前報道，劉業成形象「硬淨」，於2018年11月下旬退休。此前他曾駐守多個政策部及行動崗位，統領多次大型執勤行動，如2005年時任港島總區高級警司，曾處理世貿韓農示威，及於2014年的佔領行動，其後並負責統籌檢討工作，為日後制定新部署。如前年發生旺角騷亂後，警方成立檢討委員會，劉業成表示當再遇重大事故時，從機動部隊（PTU）訓練學校抽調教官，擔任臨場戰術顧問。

劉業成統領多次大型執勤行動的經歷為內地媒體特別關注，例如人民日報海外版網站《海外網》即在報道中特別提及「劉業成在行動指揮方面經驗豐富，曾參與處置旺角暴亂。」

而「香港警務處前副處長重返警隊」則在熱搜榜上一度排到了第九位，甚至超過了「華為正式發布鴻蒙」。

許多內地網民對此一新聞熱烈表達意見。許多網民指，香港在此時召喚有行動經驗的劉業成，可謂「臨危受命」，對其安定社會寄予厚望，亦有網民稱由此新聞聯想到了電影《寒戰》中梁家輝飾演的角色「李文彬」，並呼籲為其拍攝電影。此外，還有網民指，此項人事安排，可能表示香港情勢危急，港府將要強硬處置。

網民熱議：

「受任於敗軍之際，奉命於危難之間。」

「疾風知勁草，板蕩識能臣。」

「邦亂需良將。」

「等事件平息以後，這又是一件可歌可頌的英雄事蹟，趕緊立項拍成電影。」

「這個信號非常明顯了，香港已經是自回歸以來最危急時刻。 」

「這個時候回來，看來是有所準備的！」

人民日報微博在「告全體香港青年」話題下發出的圖片。（微博）

事實上，七月以來，香港相關新聞及評論在內地關注度急速升高，不僅官媒每日連篇累牘報道評論，微博、微信上亦有大量自媒體及網民發表意見。

新浪微博更是長期將「告全體香港青年」這一話題在關鍵詞熱搜榜置頂，與此同時還置頂了《人民日報》官方微博發表的評論「有訴求理性溝通，不要被煽動利用，拒絕暴力守和平。此刻轉發接力，一起#守護香港#！ 」，其下則有許多網民就此留言或另外發布微博，其內容則多是宣傳愛國愛港，或呼籲反對暴力等。