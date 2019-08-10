【逃犯條例】官媒斥西方國家選擇性失明：收回干預香港事務的黑手

香港反對修訂《逃犯條例》的示威衝擊浪潮持續，並觸發連場激烈的警民衝突，引起國際關注。 對此，官媒《人民日報》發表題為《外部勢力干預是香港社會之禍》的評論文章，斥責美國等西方國家向中央政府對港政策指手畫腳，是粗暴干涉中國內部事務。

美國駐港澳總領事館領事Julie Eadeh 8月7日遭拍攝到與香港眾志成員會面。美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）在新聞發布會上回應事件，指中方披露有關官員的資料，批評中國為「流氓政權」（thuggish regime）。（資料圖片 / AFP）

就日前香港眾志秘書長黃之鋒等人與美國駐港澳總領事館官員會面一事，《人民日報》的評論文章稱，美國等一些西方國家政府「選擇性失明」，顛倒黑白，混淆是非，安排高級官員會見「反中亂港」頭面人物，是為香港激進暴力分子的違法行為撐腰打氣，竭力破壞香港的繁榮穩定和安全。

他們（西方國家）對特區政府依法施政和中央政府對港政策指手畫腳，對「一國兩制」進行別有用心的抹黑、信口雌黃的指責。這些粗暴干涉中國內部事務的行徑，是對國際法和國際關係基本準則的公然踐踏。 《人民日報》評論

評論又指，在美國等西方國家的政客看來，他們國家發生的暴力才叫暴力，在其他國家和地區發生的暴力就是人權和自由問題；在他們國家攻擊警察、破壞秩序的暴徒才叫暴徒，而在其他國家和地區毀壞公共財產、攻擊政府機關甚至攻擊警察的暴徒則是「人權與自由鬥士」。「如此荒唐、虛偽的雙重標準，暴露了他們以自由和人權為幌子干預別國內政的醜陋面目。」

《人民日報》的評論文章強調，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。（香港01記者攝）

評論強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。「中央政府堅持貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，任何企圖搞亂香港、損害中國良好發展局面、阻撓中華民族偉大復興的圖謀和行徑都是注定要失敗的。」

評論最後並告誡美國等一些西方國家政府要謹言慎行、恪守承諾，遵守國際法和國際關係基本準則，要求這些國家「立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政，立即停止向暴力不法行為發出任何錯誤信號，趁早收回在香港伸出的黑手。」

（人民日報）