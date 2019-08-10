【克什米爾問題】緊急訪華晤王毅　巴國外長：相信中方會主持公道

印度和巴基斯坦在克什米爾（Kashmir）的局勢持續升温，為此中國外交部長王毅周五（9日）晚在北京與專程緊急來華訪問的巴基斯坦外長庫雷希舉行會談。 據官媒通稿，王毅指印巴兩國都是中國的友好鄰邦，呼籲雙方以國家發展為重，以南亞和平為重，妥處歷史恩怨，打破零和思維，避免單邊行動，尋求和平共處的新路。

庫雷希先是詳細通報巴方對近日克什米爾局勢最新發展的看法、立場和應對舉措，並表示中國是巴方長期信任的朋友，中巴友誼堅如磐石，相信中方會在克什米爾問題上主持公道。巴方也將繼續在事關中方核心利益的問題上，毫不猶豫地支持中方的正當立場，以及繼續深入推進中巴全天候戰略合作伙伴關係。

庫雷希表示相信中方會在克什米爾問題上主持公道。（中新社）

王毅則指，中方嚴重關切近日克什米爾地區局勢動蕩升級，指出克什米爾問題是殖民歷史遺留下來的爭議，應當根據《聯合國憲章》、相關安理會決議以及雙邊協定，以和平方式加以妥善解決，不應採取使局勢複雜化的單方面行動。王毅又強調，中巴是全天候戰略合作伙伴，在涉及彼此核心利益問題上一貫相互理解，相互支持，這也是中巴雙方值得珍惜的好傳統。中方將繼續堅定支持巴方維護自身的正當權益，繼續在國際舞台上為巴方主持公道。

內地傳媒「牛彈琴」分析王毅見庫雷希有三大重點，一是庫雷希是專程來華、緊急來華，甚至是晚上一到達，就和王毅舉行會談，反映事態嚴重，可見巴方的急迫心情，也可見中巴的特殊友誼；其次是巴方希望中方主持公道的期待，中方有所回應，表明會繼續堅支持；第三就是中方的措辭有針對性，雖然全篇通稿只有一個「印字」，甚至連「印度」都沒有，但王毅對巴基斯坦的說話語重深長，應該更是說給印度聽。

（新華社／牛彈琴）