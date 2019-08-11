【逃犯條例】國泰停飛機師解僱地勤　環時：真誠度需要時間的檢驗

由反對《逃犯條例》引發的風波持續，7月28日中上環衝突中，有44人被控暴動罪，其中1人為國泰機師廖頌賢。國泰航空昨日（10日）指，廖頌賢已暫停執飛，另有2名機場員工因行為不當被解僱，據了解，他們是洩漏警員航班資料的地勤員工。 對此，內地官媒《環球時報》發表社評指出，在國家民航局對國泰航空發出措辭嚴厲的警示後，國泰這些舉措還只能看作「朝着正確方向邁出的一小步」，且真誠度需要時間的檢驗。

昨日（10日）有市民發起在機場集會，國泰航空服務大致正常。（方家遠攝）

社評指，廖頌賢被捕後獲保釋並被允許繼續飛行離港，輿論嘩然。國泰航空最初以「私隱關係」為由，拒絕就「個別個案」評論，既沒有對廖進行譴責，也沒有表示對他作何處理。在此之後，國泰航空被傳有2000名員工、包括1200名空中服務人員參與罷工，國泰航空的人員還洩露香港警察離港前往內地參加一項賽事的航班資訊，嚴重侵犯乘客的權益。

社評指出，國泰航空「對這些惡劣表現均輕描淡寫」，嚴重影響了業界和公眾對該公司的信任；一些員工表現出極端的政治傾向，公然蔑視法制，國泰航空的安全管控已經受到政治因素嚴重干擾，「它能否在今後保障最高標準的飛行安全和應有的服務質量已經成為巨大問號。」

社評稱，支持國家民航局對國泰航空提出的警示和三點具體要求。「國泰航空如果無法保證飛行安全的規範，它的航班就不應該飛往或飛越內地，它還需要面對內地廣大乘客不再願意搭乘該公司航班的事態變化。」

籲抑制極端政治情緒在公司內部蔓延

社評又指，希望國泰航空將恪守專業性作為其開拓內地市場的生命線，應當對「抑制極端政治情緒在公司內部的蔓延」作出嚴肅的努力，不應縱容部份員工對現有「一國兩制」體制的敵視，不能允許飛往內地機場、上面有內地乘客的航班由熱衷激進政治、有暴力表現甚至負案在身者來負責飛機的飛行與安全。

社評強調，國泰航空對3名員工作出處罰，是在國家民航局的壓力下實施的。國泰航空接下來是否會朝着正確的方向真正發力，目前沒有任何保障，只能由時間來證明。

社評最後指，國泰航空是大公司，堅守各種規範是其應有的本分。如果國泰繼續朝着錯誤的方向走，將飛行安全和高質量服務都當成公司內部「政治激情」的供品，就需承受大量損失內地市場的代價，那是它自己的選擇。

（環球時報）