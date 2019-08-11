【逃犯條例】人民日報：撤回修例是偽命題　「五大訴求」踐踏法治

反對修訂《逃犯條例》引發的示威抗議持續，警方與激進示威者屢爆發衝突，甚至有路人受到波及。 內地官媒《人民日報》今天（11日）發表「快評」文章指，撤回修例是「偽命題」，「五大訴求」歪曲現實、踐踏法治，而止暴制亂，法律必須露出鋒利的牙齒，「這種大是大非問題，沒有模糊和狡辯可能；此般惡劣犯罪情形，沒有妥協和姑息空間。」

警方在尖沙咀施放多輪催淚彈。（Ring Yu／HK01）

斥激進示威者「利用警方的克制得寸進尺」

文章稱，從遊行示威到暴力衝擊，從口誅筆伐到拳打腳踢，從欺凌普通市民到侮辱國家、民族，「香港極端激進分子一次次邁入法治的禁區，突破一條條底線，用件件樁樁的刑事案件為自己打上了『暴徒』的標籤，坐實了自己就是法治之敵、和平之敵、市民之敵。」

文章指出，底線歷來清晰，明知不可而為之，還要大膽觸碰底線，只有一種解釋：他們的挑戰是故意的、挑釁是認真的，其所欲所求就是想顛覆底線、摧毀憲制秩序、推翻鉗制他們發起「顏色革命」的一切屏障。

文章稱，極端激進分子展現出其蓄謀已久的一面，有組織、有步驟的一面。他們「在複雜的形勢下興風作浪，利用警方的克制得寸進尺，藉助營造的『黑色恐怖』抑制『沉默的大多數』，企圖用謠言和騷亂把社會的各個方面都裹挾進來，幻想着把整個香港變成他們的戰車並控制她疾速、準確地向懸崖滑去。黑衣蒙面下被暴力和野心武裝起來的他們，就是要一條道走到黑，把香港變成他們違法作亂的『特區』、沒有原則底線的『特區』、方便他們這些魑魅魍魎橫行無忌的『特區』。」

指雙普選訴求「不知魏晉」

文章又指，示威者「五大訴求」中「撤回」是偽命題，「取消暴動定性」是指鹿為馬，「要求特赦」是天方夜譚，「成立獨立調查委員會」是圍點打援，「全面落實雙普選」是不知魏晉，這些訴求忘記歷史、歪曲現實，踐踏法治、褻瀆香港核心價值，香港社會有共識、不答應，香港市民亦不會上當。「法治秩序、憲制秩序這些阻擋他們野心氾濫、暴力肆虐的閘門，不僅絕不能搬開，而且一定要嚴防死守、加固築堤。」

文章稱，底線退無可退，觸碰底線必須響起警報。突破底線必須打回去。香港的下限不容刷新，自由的規矩無論何時都要立得住。極端激進分子曾經一時得意，「不過是吸毒後的亢奮、犯科後的僥倖」，終究要現原形、被鞭撻。這種大是大非問題，沒有模糊和狡辯可能；此般惡劣犯罪情形，沒有妥協和姑息空間。

警方和法官是「命運共同體」

文章強調，警方嚴正執法是第一步，法官嚴正司法是第二步。在懲治暴徒一事上，警方和法官才是真正的命運共同體，「違法達義」是一種歪風邪氣，「這邊抓、那邊放」、「一波尚未平息，一波又要興起」等削足適履、掘墓自焚的情況，不應再出現在擁有良好法治傳統的香港。

文章最後指，「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？」已再清楚不過，邪不壓正的鐵律永遠生效、亙古不移，刻在香港歷史恥辱柱上的，只會是那些任性狂妄的極端激進分子。

（人民日報）