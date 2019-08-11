【逃犯條例】央視推歌曲《對分裂說不》：五星紅旗永在香港飄揚

反修訂《逃犯條例》引起的風波持續。官媒《央視網》就事件推出歌曲《對分裂說不》，表示要「對暴亂說不！對惡行說不！對分裂說不！」又稱五星紅旗會永在香港高高飄揚。

歌詞多次重複「對暴亂說不！對惡行說不！對分裂說不！」（影片截圖）

央視網在介紹中寫道，中國有14億人民，少數跳樑小丑「蚍蜉撼樹，不自量力」，中國說唱就是要《對分裂說不》，「對暴亂說不！對惡行說不！對分裂說不！」、「鮮豔的五星紅旗，會永遠在香港高高飄揚。」

央視網又稱，面對少數暴徒的亂港行徑，香港700萬同胞沒有沉默，「他們以實際行動向暴亂惡行堅決說不！有14億中國人的鼎力支持，香港一定能回歸理性、回歸安寧。」

強調警察維護正義 天真小孩把法治當作兒戲

《對分裂說不》一曲長約2分30秒，其以央視主持人8月6日在《新聞聯播》中讀出的一句「企圖撕裂香港，摧毀香港的邪惡圖謀，絕對不會得逞。鮮豔的五星紅旗，會永遠在香港高高飄揚」作為開首。歌詞中多次重覆「對暴亂說不」、「對惡行說不」、「對邪惡說不」、「對分裂說不」，又稱（香港）警察在維護正義，「天真的小孩」卻被蠱惑，把法治當作兒戲，正在迷失自己。

歌詞提到，「外部勢力」別拿集會自由當做藉口，中國的事情自己做主，「不用你們插手」；又說要讓「暴力的陰霾離東方之珠遠去」，稱這裡（香港）只有和平統一，沒有恐怖主義，「祖國永遠是你的後盾，她挺你到底。」

《對分裂說不》歌詞：

企圖撕裂香港，摧毀香港的邪惡圖謀，絕對不會得逞！

鮮豔的五星紅旗，會永遠在香港高高飄揚！

對暴亂說不！

對惡行說不！

對邪惡說不！

對分裂說不！

就算是孩子也懂拳頭不該揮向兄弟，

可是你激進又暴力，還拿著各種武器，

喊著自由卻強迫大家一起進入這個騙局，

我勸你省省吧，那只是在害人害己！

回頭看看你四周的警察在維護著正義，

可現在遍體鱗傷，在這反抗著暴力，

那些天真的小孩被你蠱惑，把法治當作兒戲，

走出課堂、扔下書本，正在迷失自己。

對暴亂說不！

對惡行說不！

對邪惡說不！

對分裂說不！

你知道躲不過十五，也就初一騙騙自己，

所以別偷偷摸摸畏畏縮縮趁人不注意，

有本事光明正大摘下幕後黑手發給你的面具，

讓我們看看你敢再碰一下 五星紅旗！

那些外部勢力別拿集會自由當做藉口，

快拿走你的黑手，

別做跳樑的小丑，

中國的事情自己做主，不用你們插手！

中國的事情自己做主，不用你們插手！

對暴亂說不！

對惡行說不！

對邪惡說不！

對分裂說不！

維港的海風吹拂著百年的香江，

在中環、在北角、在九龍、在元朗，

讓暴力的陰霾離東方之珠遠去，

這裡只有和平統一，沒有恐怖主義。

五星與紫荊共同閃耀城市的中央，

要穩定、要和平、要法治、要發展的希望，

讓暴力的陰霾離東方之珠遠去，

祖國永遠是你的後盾，她挺你到底。

對暴亂說不！

對惡行說不！

對邪惡說不！

對分裂說不！