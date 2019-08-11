【逃犯條例】內媒連環批商場拒警進入　胡錫進：向極端示威者磕頭

反對《逃犯條例》修訂引發的風波持續，在近期的示威活動中，有多家商場表示拒絕警察進入。 對此內媒《環球時報》發表多篇文章批評，主編胡錫進更在微博發文指出，在香港局勢近期混亂的情況下，曾被示威者兩次在那裡將中國國旗降下的香港海港城卻態度曖昧，有嚴重的向極端示威者磕頭的嫌疑。又認為海港城的現狀對內地人構成嚴重的冒犯，「如不迅速改變做法，必將給自己搞出一個永久性污點，對內地遊客對它的看法造成不可挽回的顛覆」。

8月8日海港城在商場內貼出告示，表明除非有罪案發生，否則「警察請勿進入」。 （綜合情報所facebook圖片）

胡錫進昨天（10日）在微博發文指出，海港城是「暴徒」兩次把國旗降下，愛國愛港人士又兩次將國旗升起的地方，質疑國旗受侮辱時其保安力量，亦認為海港城並沒有表現出與惡勢力作鬥爭的任何努力。

胡錫進提及海港城事後貼出的告示，當中稱會「盡力確保場內顧客安全，除非有罪案發生，警察請勿進入」，他批評海港城沒有能力抵制惡勢力，卻又公開拒絕警察的介入，反問有關告示是否要把海港城變成由暴徒說了算的法外之地。

他指出，海港城賺了內地遊客大量的錢，不能夠一邊享受「一國兩制」的好處，一邊不履行對這個制度和秩序的基本責任，「在香港局勢的特殊關頭，向挑戰這個秩序的暴徒們卑躬屈膝，行討好之能事，這樣的表現令人不齒」。

此外針對昨天（10日）位於荃灣的商場愉景新城在社交網站發文，指對於有防暴警察在事前未有通知、在場亦有大批家庭顧客的情況下忽然進入商場，商場管理處表示遺憾。環球網今天發表題為「請回答：這些守香港的警察，上廁所還要看人臉色嗎？」的文章質問商場。指出香港警察面對暴亂，在街上數小時，有了三急，還不能進商場解決嗎？只覺得香港警察是真不容易。但即使再難，即使上廁所還需要看商場保安的臉色。

（愉景新城fb截圖）

報道在內地微博引發網友熱議：

號召所有內地遊客抵制海港城。讓它無錢可賺，便是最有力的回擊！

下次去香港，堅決不在海港城花一分錢！之前新聞就覺得態度有問題！這種大事大非的問題態度必須明確！

慣的不成樣了！讓他們賺不著錢，他們就不那麼不作為了。

去個洗手間怎麼了？有罪嗎？海港城也是如此。這是職業歧視。說好的民主呢？美國的警察還會當班時去買咖啡吃午飯呢。這些商場就應該被人抵制！

別讓香港警察心寒了。

香港警察守護香港，守護著群眾的安寧，應該得到尊重。

典型的牆頭草，兩面倒，就這樣一直沉默吧。等哪天把你們商場打砸搶燒了不要找攝像機去哭。

持續2個多月的示威嚴重影響本港旅遊零售業。（羅君豪攝）

據內地社交媒體網民反應顯示，不少人擔憂目前香港安全狀況，取消來港購物旅遊。

實際上示威持續兩個多月，本港旅遊及零售業已開始受到衝擊。商經局局長邱騰華8號表示，至今有包括日本、台灣、新加坡、南韓、澳門、澳洲、英國、美國、加拿大、愛爾蘭、俄羅斯等22個國家及地區對港發出旅遊提示，7月首周訪港人數跌幅由1.5%，擴大至本月首周的31%，跌勢惡化。另酒店入住率7月份擴大至雙位數跌幅，港島、九龍區尤受影響；零售業7月面對雙位數下跌。

旅遊界立法會議員姚思榮指，示威由和平轉變至衝突不斷，業界退團率升至50%，酒店入住率本月料再惡化，收入恐跌20%，相信業界下半年會「踏入寒冬」。